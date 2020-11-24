【英超】「封城令」下周放寬看台有望重開　最多容納4000球迷入場

「最期待的畫面出現了！」英格蘭球迷望穿秋水，如今似乎等到球場看台重開的一日。英國首相約翰遜宣布不會延長「封城令」，戶外運動場地同樣有望重新開放，每場賽事最多可以容納4000名球迷進場。

英超自新冠疫情下重開後，球賽一直以閉門形式進行，球迷們只能透過電視直播觀看賽事，與親自入場當然有莫大分別。英超球迷望穿秋水，終於等到看台重光的一天，英國首相約翰遜周一（23日）發表講話，透露不會延長英格蘭地區的封城令，在下周三（12月3日）起，體育賽事亦有望再度有觀眾入場。

英格蘭一家大細入場睇波的日子，看來不遠矣。（資料圖片／Getty Images）

英超第9輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

根據不同英國傳媒報道，放寬禁令後，英格蘭將回復三級別的制度，評估所屬地區的風險而決定多少名觀眾可以入場。第一級別「中等」，戶外場地可最多容納4000名觀眾；第二級別「高危」則可開放最多2000人入場；看台將在最高級別「非常高危」時繼續關閉。

看台有限度開放，約翰遜事先聲明，不少地區的安全級別將收緊，希望民眾可以在安全的情況下欣賞球賽，而詳細詳情將在本周四（26日）公布。放寬封城令後，英超第11輪如無意外將再有球迷吶喊助威下進行。

英超第11輪賽事起有望再度聽到球迷的吶喊助威。（資料圖片／Getty Images）

英國《太陽報》分析20支英超球隊的主場位置，究竟多少支球隊可以即時重開看台。《太陽報》指包括曼徹斯特及利物浦在內的英格蘭西北部疫情依然嚴重，故此預料球賽依然需要閉門作賽。

6支位處於倫敦的球會可在第二級別下，容許2000名球迷入場，而僅得東南部的修咸頓及白禮頓可以容納最多的4000名觀眾，無獨有偶，第11輪聯賽正正由白禮頓主場鬥修咸頓。

位處於曼徹斯特的奧脫福球場，英媒預計因疫情問題需要繼續閉門作賽。（Getty Images）

英超賽會當然歡迎看台重開的決定，在聲明中同指望與政府方面繼續討論，盡早提升入場數字。

根據英國《每日郵報》了解，英超球會隨時拒絕政府球場重開的方案，事關當局並沒有全面開放看台的時間表。開放最多4000名球迷入場，對各支球隊的財政沒有太大幫助，《每日郵報》指至少1萬名球迷入場才可以「打個和」，加上如今有更多防疫措拖下，或許進一步增加支出，看台重開或是得不償失。

另外，即使看台重開，不過掣肘卻多多，《每日郵報》指球迷在場內不能高歌﹑呼叫或飲啤酒，一旦屬實，氣氛亦大大減低。

入場飲啤酒，不了。（資料圖片／Getty Images）

英超第10輪直播賽程（按圖放大）：