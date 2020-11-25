歐聯｜C朗粉絲烏蘇尼射破祖雲達斯　模仿偶像招牌動作變激將法？

祖雲達斯在歐聯面對費倫斯華路士的死守，終靠C朗拿度及艾華路莫拉達各建一功，以2：1反勝，提早晉級16強。費倫斯華路士前鋒烏蘇尼（Myrto Uzuni）開紀錄後，在C朗面前模仿C朗的動作慶祝入球，向偶像致敬，賽後更獲C朗獲贈原味球衣。

25歲的烏蘇尼當地時間昨晚（11月24）代表匈牙利球隊費倫斯華路士出戰歐聯，作客祖雲達斯。對於這名阿爾巴尼亞國腳，這場比賽還多一重意思，因為他可以正選披甲，與偶像C朗同場獻技。

烏蘇尼（右）今場為費倫斯華路士正選披甲，作客祖雲達斯。（美聯社）

想不到的是，烏蘇尼竟然搶偶像鏡！19分鐘，費倫斯華路士快速反擊，前鋒尼根在右路推進，傳中省到祖記球員改變方向，烏蘇尼快一步射入，為客軍爆冷領先。烏蘇尼攻入C朗的球隊後，就在C朗的面前，做出C朗的招牌慶祝動作！

【烏蘇尼開紀錄並模仿C朗慶祝】

烏蘇尼一直是C朗的球迷，自小看C朗踢波成長，據報他之前跟隊友說過，如果能夠對祖記取得入球，就會模仿C朗的慶祝動作。烏蘇尼在3年前接受訪問時講過C朗是他的偶像，他說：「我深受C朗啟發，我在球場上盡力模仿他的一切。他是個偉大的球員，我希望可以成為一個像他那樣的球員，被阿爾巴尼亞足球歷史所記住。」烏蘇尼與C朗的位置一樣，也是踢翼鋒。

【C朗以遠射回敬】

不知是否被小粉絲所刺激，35歲的C朗在35分鐘以一記精彩的遠射回敬。當時C朗在禁區頂接應傳球，面對對方後防的兩人夾擊，他推橫避開，找到空間，即起左腳遠射入網，為祖記追平。雖然費倫斯華路士眾志成城，全力防守，但最終在補時失守，被莫拉達破門，最終以1：2敗陣。祖記贏波後在歐聯G組得9分排第2，與巴塞隆拿提早出線。

【4輪歐聯後，已經有4支球隊提早晉級！】

烏蘇尼賽後行近C朗，詢問能否要他身上的球衣，這次C朗心情不錯，就將球衣交給烏蘇尼。

烏蘇尼其實相當幸運，在上輪歐聯主場對祖記後，他的後防隊友希斯達（Marcel Heister）曾問C朗交換球衣，但遭拒絕。希斯達當時說：「他好像有點生氣。當我問到交換球衣時，他只是輕蔑地揮一揮手。或者因為他對我們沒有入球，又或者是我曾在他帶波時搶走腳下球，我有張照片證明，我把照片放上去Instagram，這是我人生中最美好的一刻！」

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