英冠｜普林斯頓球員「捉雀」戴罪上陣　布力般中場撞到正「自衛」

英冠普雷斯頓的達尼爾費沙（Darnell Fisher）早前鬥錫周三一戰，兩度施展「猴子偷桃」，網段於網上瘋傳，英格蘭足總其後表示會調查事件。 費沙於普軍主場對布力般流浪一戰如常上陣，客軍中場賀治比（Lewis Holtby）見到這名「揸槍人」即時出手保護自己。

費沙於上周英冠普雷斯頓主場對錫周三一仗守角時，「人釘人」防守錫周三的柏達臣（Callum Paterson），二人「身貼身」，十分親密。費沙突然向下望，然後看到費沙的左手從柏達臣的褲襠抽出，柏達臣一臉無奈地看着球證韋比（David Webb），惜球證沒有任何表示。

費沙兩度「偷襲」柏達臣逐格睇：

一不離二，費沙見球證不察覺，決定再向柏達臣施「毒手」，今次鏡頭完全捕捉到費沙「猴子偷桃」，柏達臣舉起手再表無奈，球賽卻如常進行。

費沙「捉小鳥」片段：

賀治比出手「護鳥」令到網民爆笑。（Getty Images）

英足總其後控告費沙行為不檢，但因為仍處於調查當中，故這名普雷斯頓守將仍可於英國時間周二對布力般流浪一戰上陣。當費沙走過賀治比身邊時，該名德國中場「害怕」自己「小弟」受襲，即時雙手遮蔽下體，以免費沙施展「揸槍龍爪手」。

賀治比見費沙走過，「護雀」心切即時雙手掩蔽下體。（網上圖片）

賀治比似乎並非真心怕了費沙，只是想近距離恥笑「揸槍人」費沙。費沙極有機會面臨停賽，哪敢造次，未有理會賀治比「自衛」行為，走到自己的位置準備作賽。布力般雖然半場踢少一人，但最終仍以3：0擊敗普雷斯頓，13戰後暫以18分排第10。

英超第9輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

英超第10輪直播賽程（按圖放大）：