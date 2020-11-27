【歐霸】雲克斯遠射建奇功　熱刺主場4球輕取盧多格德斯

歐霸J組，熱刺主場迎戰匈牙利盧多格德斯，新兵卡路士雲尼斯奧斯上半場梅開二度，加上哈利雲克斯及盧卡斯莫拉各建一功，4球淨勝對手。 今季歐霸不乏金球，今輪的「歐霸最精彩」得主相信是雲克斯，該名熱刺中場一記近54碼的遠射，出奇不意收死對手門將。

國際賽期﹑聯賽及歐洲賽接連上演，熱刺在聯賽力克曼城後，在歐霸盃分組賽主場鬥盧多格德斯。該支英超「一哥」遇上魔鬼賽程，除了應付歐霸外，聯賽先後硬撼車路士及阿仙奴，主帥摩連奴收起哈利卡尼及孫興慜兩大主力，改派卡路士雲尼斯奧斯夥拍加里夫巴利及盧卡斯莫拉攻堅，迪利阿里同樣在今仗正選披甲。

「前線孖寶」休息，雲尼斯奧斯肩負起進攻重任，該名巴西新兵在16分鐘先開紀錄，迪利阿里直線省中對手改變方向，雲尼斯奧斯成最大得益者，單刀面對對方門將輕鬆攻門，取得加盟熱刺以來的首個入球。

卡路士雲尼斯奧斯梅開二度，取得加盟熱刺的首個入球。（路透社）

熱刺中場尼當比利及後一次個人表演，在中場線起以腳法擺脫4名對方球員，並推至禁區頂起腳，盧多格德斯門將僅僅撲出不遠，阿里衝前不貪功地橫傳，面對空門的雲尼斯奧斯完成最簡單的任務，34分鐘梅開二度，熱刺領先兩球返回更衣室。

今季歐霸不乏遠程金球，就如格拉斯哥流浪基馬胡菲的半場笠射，哈利雲克斯今仗亦有神來之筆的一腳。賓戴維斯在中線附近開出界外球，雲克斯接應後見對方門將稍稍離開龍門，靈機一觸隨即起腳笠射，皮球剛好在門將的手頂擦楣底入網，63分鐘攻入世界波再擴大比分。根據足球網站《Opta》，雲克斯的入球離門53.7碼，亦是2009/10球季至今，第3遠距離的入球。

「叻仔喎」，雲克斯攻入世界波後，隊友們上前一同慶祝。（Getty Images）

哈利雲克斯世界波片段：

Harry winks deserve 2020 puskas pic.twitter.com/nkbSp7lIeX — sam (@thfcsaam) November 26, 2020

遙遙領先3球的熱刺，依舊努力地向盧多格德斯施壓，迪利阿里前場成功搶去對方腳下球後傳中，雲尼斯奧斯接應後橫傳予同鄉莫拉撞射破網，兩名巴西兵合力為熱刺攻入第4球，錦上添花。

雲尼斯奧斯及莫拉兩名巴西兵合力炮製第4個入球，為熱刺「埋齋」。（Getty Images）

摩連奴見大局已定，派出奇勒（Jack Clarke）﹑哈維韋特（Harvey White）及史卡列特（Dane Scarlett）等小將後備上陣，而年僅16歲的史卡列特更成為熱刺史上最年輕為一隊披甲的球員，以16歲247日之齡打破紀錄。

熱刺輕取盧多格德斯後，4戰3勝1負得9分，以得失球差僅次於安特衛普，暫列J組的次席。

年僅16歲的史卡列特，後備上陣打破熱刺一隊最年輕的上陣紀錄。（Getty Images）

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