【F1巴林站】哥桑遇超恐怖意外　及時逃出保命　紅旗暫停45分鐘

F1周日（29日）巴林站正賽一起步就出現極嚴重意外，哈斯的法國車手哥桑（Romain Grosjean）與對手發生碰撞失控，衝出賽道撞向金屬防撞欄，賽車即時爆炸。幸好這名法國車手及時逃出駕駛艙，目前只知手及腳有燒傷，已送院治療及進一步檢查。

咸美頓起步彈出，第2位起步的保達斯受賽道「Dirty side」影響跌落第6，但第1圈仍未完成，賽會就出示紅旗。

哥桑在大火之中逃出。（F1官網）

原來於後排的哈斯的哥桑Cut線時，被艾法托利的基亞特撞尾後炒牆，即時引起爆炸。幸好哥桑可自行逃出火災，但可見這名法國車手的頭盔在短短的時間已被燻黑，上救護車送往醫療中心作初步檢查，鏡頭影到賽車斷成兩截，可見意外十分嚴重。

賽車前半段撞到金屬防撞欄。（路透社）

哥桑賽車斷開兩截。（路透社）

由於要修理圍牆及清理現場，賽會宣布紅旗將會維持至少45分鐘，哥桑亦由賽車場的醫療中心送往醫院作進一步檢查。今次意外勢會令國際汽車聯會重新檢視安全指引，亦有必要檢討金屬防撞欄是否有問題。

車隊話事人根達表示，哥桑的手及腳都有燒傷，但本人神智精醒，等進一步檢查後才能透露更多詳情。

F1最後2站賽程（按圖放大）：