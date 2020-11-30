【西甲】巴塞隆拿會長候選人提競選承諾　尼馬、夏蘭特成政治籌碼

巴塞隆拿明年3月舉行會長大選，多名候選人開始作出不同的競選承諾。前會長拉樸達（Joan Laporta）表示如果當選，一定會將近年冒起的挪威前鋒艾寧蘭特帶到魯營。不同候選人都有不同人選，艾蘭特、尼馬（Neymar）都成為了政治籌碼。

夏蘭特上季歐聯於薩爾斯堡紅牛冒起，1月轉投多蒙特後腳風依然順得入球停不了，在各項比賽32戰為「蜜蜂兵團」攻入33球，並交出6次助攻。

雖然夏蘭特轉投夏蘭特仍不到1年，但歐洲各大豪門都對他虎視眈眈，拉樸達亦不例外，據外國傳媒表示2003至10年擔任巴塞會長的他，如果當選就會發動收購夏蘭特的行動。

夏蘭特冒起，成為歐洲最炙手可熱的球星之一。（Getty Images）

拉樸達2003年上任後未能兌現競選承諾，反而幫助他創造巴塞盛世。（Getty Images）

事實上，拉樸達於2003年競選時就以收購當時效力曼聯的碧咸作承諾，最終因為該名英格蘭名將選擇皇家馬德里，成功當選的拉樸達才轉移目標，購入朗拿甸奴，並開始圍繞這名巴西球星組建新一代巴塞，可謂是過去17年巴塞盛世的「開國功臣」之一，但亦因為他管治手法，亦埋下了近年球會內部混亂種子的罪人。

拉樸達時期部分收購：

+ 9 + 9 + 9

巴塞前副會長盧蘇奧表示當選會讓尼馬「回家」。（Getty Images）

除了拉樸達之外，另一名候選人、前副會長盧蘇奧（Emili Rousaud）就表示，當選就會全力爭取2017年轉投巴黎聖日耳門的巴西球尼馬。不過，候選人之一菲沙（Toni Freixa）就批評尼馬「並非歐洲30名最佳球員之一」，又表示重振巴塞不能倚賴任何人，採取與其他承諾買大牌球星的候選人不一樣的策略。

無論是拉樸達及盧蘇奧當選，都要面對巴塞隆拿現時的財政問題，夏蘭特及尼馬轉會費都肯定過億歐元，若未能兌現承諾及轉移視線，將會承受極大壓力。

英超第10輪戰果（按圖放大）：

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