【英超】李斯特城主場爆冷不敵富咸　錯失良機追平榜首雙雄

英超第10輪，榜首的熱刺與利物浦先後失分，只要李斯特城主場擊敗榜末的富咸，便有望追至同分。以為面對下游的富咸「實食冇黐牙」，豈料富咸今仗大打爭氣波，爆冷以2：1力克李斯特城。

李斯特城在歐霸盃分組賽已取得晉級資格，故此主帥羅渣士今仗未有留力，悉數派出華迪、占士麥迪臣及泰利文斯等主力。

上輪不敵愛華頓的一仗，盡顯富咸防線的不穩，加上面對實力較強的李城，領隊柏加今仗特意加強防守，排出5-4-1形式，希望搶分為目標。

曾效力富咸的柏巴迪奧普日前逝世，今仗開賽前亦有默哀儀式悼念該名富咸舊將。（路透社）

李斯特城今仗與主場的門柱過不去，占士麥迪臣處理罰球省中人牆，泰利文斯即時左腳球不着地抽射，被重重球員遮擋下，富咸門將艾奧拿看到皮球時反應不及，但皮球飛向遠柱彈出。門前的科芬拿隨即補射，一控一射，天意弄人，今次中楣後高出，一個攻勢連中柱楣，李城「無運行」。

李斯特城一個攻勢連中柱楣，未能開紀錄實在欠運。（路透社）

大難不死的富咸，一次反擊立即見效，盧卡文接應安古沙的直線，單刀正對卡斯柏舒米高，地波射遠柱建功，30分鐘先開紀錄，該名富咸中場在入球慶祝時，走向場邊高舉一件塞內加爾的16號球衣，向日前離世的富咸舊將柏巴迪奧普致敬。

盧卡文入球慶祝時，高舉柏巴迪奧普的球衣，將入球獻給該名富咸舊將。（Twitter截圖）

今仗移後至右閘卜比列特接應長傳，以速度殺入禁區，李斯特城老將富治斯欲出腳解圍，卻被卜比列特快腳將皮球篤前，富治斯踢空氣並踢跌對手，球證賀柏（Simon Hooper）翻查VAR後直指12碼點，並由卡華利路主射12碼，即使卡斯柏舒米高捉到路同樣入網，富咸上半場領先至兩球。

富咸今季聯賽的12碼紀錄相當一般，有3名不同的劊子手，僅由米祖域射入1球；卡華利路上仗對愛華頓曾經宴客，今仗「邊到跌低邊到起返身」，克服心魔建功。

上仗12碼宴客，富咸的卡華利路今仗再接再厲，終於靠12碼建功。（路透社）

英超第10輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

李斯特城半場即換入哈維班尼斯，力爭盡早收復失地，戰至末段才可追成較接近紀錄，班尼斯接應華迪的頭槌二傳勁射破網，86分鐘終於射破富咸大門，但為時已晚，最終李斯特城主場爆冷1：2不敵富咸，錯過與熱刺及利物浦同分的機會，現時只能以18分暫列第4位；富咸取得今季第2場勝仗後，暫時以7分升上第17位。

富咸踢出今季代表作，主帥柏加當然滿意球隊表現，賽後直言從未對球隊失去信念，「這是重要的3分，勝仗對球隊在聯賽的形勢固然重要，同時帶給我們信心及鞏固我們的信念。我一直對球隊沒有任何質疑，我深信球隊戰績將逐漸改善，近幾周賽事已足以證明」。

富咸主帥柏加稱一直對球員充滿信心，並指相信成績終有一日改善。（路透社）

英超第11輪直播賽程（按圖放大）：