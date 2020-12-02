【花式溜冰】日本冰王子撞樣港星　受三浦知良啟發復出轉戰冰舞

第一個將日本花式溜冰帶向全世界的選手，不是羽生結弦，而是早在2010年已贏得世界冠軍和奧運獎牌的髙橋大輔。 這個跟港星敖嘉年外型神似的日本第一代冰王子，早在2014年已退役，他說復出全因為受到一個人的啟發——三浦知良。

髙橋大輔在香港知名度不高，然而在日本，他的受歡迎程度不下於羽生結弦。當日本尚未有任何男子選手能夠揚威國際頂級賽事的年代，高橋以一己之力為日本打出一片江山：2010年冬季奧運會男子個人賽奪得一面銅牌，成為日本史上首個在花式溜冰項目贏得奧運獎牌的男子選手；同年世界錦標賽封王，成為歷來首個亞洲男子選手稱霸花式溜冰世錦賽。成就輝煌加上外型俊朗，令他當上日本國民心目中的寵兒。

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有別於大部分男子花滑選手，身型較為嬌小瘦削的髙橋大輔，以動作輕巧靈活見稱，猶如冰上的小雲雀，風格自成一家。由2002年贏得世錦賽少年組冠軍後轉戰成人賽開始，生涯一路奪獎無數，為日本以至亞洲選手創下多項里程碑。可是2010年站上世界頂峰後，未能再次複製成功，加上羽生結弦等後輩強勢崛起，2014年索契冬奧後退役。

兩年前他突然復出男單賽事，今季轉戰雙人冰舞項目。花式溜冰大獎賽日本站，原本在羽生結弦宣布今季不參加比賽、加上疫情之下外國選手未能前往後已無甚看頭，髙橋大輔初戰冰舞，令這個原本最受重視的項目，變為焦點。

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向三浦知良學習

已屆34歲「高齡」，又贏過多項錦標，難以相信高橋會一路比賽下去，不過他周日受訪時稱，他要仿傚日本足球長青樹三浦知良，成為花式溜冰界無分年齡界限的代表人物，「我不會設下年齡限制，只要我有能力，便會一直繼續下去。」

今季三浦知良以53歲之齡，刷新日本職業聯賽（J-League）頂級賽事最年長上陣紀錄。以參加2022年冬季奧運為目標的高橋，夥拍27歲的村元哉中在花式溜冰大獎賽日本站冰舞項目取得第三名。

村元哉中同為曾參戰冬季奧運的名將，她曾夥拍基斯里德參加2018平昌冬奧，後者2019年退役後分道揚鑣，改跟高橋組成拍檔。不幸的是里德在退役後3個月突然離世，令人傷感。

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