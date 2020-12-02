體育熱話｜利物浦隊長入圍年度體育人物　大熱人選另有其人

年底正是頒獎時，儘管新冠肺炎令全球體壇一度陷入空白，英國《BBC》今日（2日）仍公布了「2020年度體育人物（Sports Personality of the Year）」的候選名單。 6人名單中，利物浦隊長佐敦軒達臣亦榜上有名。

佐敦軒達臣2020年在足壇收穫豐富，最注目的當然是以隊長身份，帶領利物浦奪得30年來首個聯賽冠軍、亦是首個英超冠軍。

不過名單上其他人選也來勢洶洶。

《BBC》2020年度體育人物候選名單（按圖放大）：

積極平權 追平車神 黑帝成大熱門

其中一位大熱人物，自是F1車手、平治車隊的「黑帝」咸美頓（Lewis Hamilton），他上月在F1土耳其站奪冠後，提早第七次奪得世界冠軍，追平「車神」舒密加紀錄。

咸美頓亦積極參與慈善及平權運動，早前黑人平權運動Black Lives Matter在在全球掀起示威浪潮，在白人主導的賽車運動中，作為F1唯一黑人車手的他積極表態，帶起其他車手、車隊跟隨；年初的澳洲山林大火，他亦向當地消防及動物權益機構捐出50萬美元。有英國傳媒報道指，「咸爺」將於新年獲英國皇室封騎士爵位。

不過，咸美頓昨日確診新冠肺炎，將錯過今周末的巴林站，他的位置將由威廉士車隊新星佐治羅素（George Russell）暫時頂上。

咸美頓在巴林站奪冠後，確診新冠肺炎。（Getty Images）

其他人選方面，44歲的奧蘇利雲在8月的世界桌球錦標賽擊敗較自己小16歲的威爾遜（Kyren Wilson），相隔7年後再度奪冠、也是他個人第六度奪得世界冠軍，同時成為近42年來年紀最大的桌球世界冠軍。六度封王令他追平戴維斯（Steve Davis）和里爾頓（Ray Reardon）的紀錄，距離追平亨特利只欠一冠。

另一位世界冠軍級候選人，是32歲英國拳擊巨星Tyson Fury，他曾深受抑鬱症和濫藥問題困擾，但今年2月在拉斯維加斯與Deontay Wilder重賽，他以一場漂亮勝仗第二度奪得WBC重量級世界冠軍，走出陰霾。