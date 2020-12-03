【歐聯】基奧特大四喜證身價　車路士4球大勝西維爾

車路士前線人才濟濟，迪姆華拿﹑譚美阿巴謙及薛耶治等﹑把把尖刀各有鋒利之處。法國老將基奧特似乎難爭一席之地，但是「薑愈老愈辣」，34歲的基奧特在歐聯賽場再度證明自己的身價，協助球隊作客大勝西維爾。

車路士今夏轉會窗大灑金錢，購入多名進攻球員，基奧特在隊中的地位受到動搖，更多次傳出該名34歲的法國前鋒勢離史丹福橋。傳聞滿天飛，「銀河唯一」選擇繼續留在車路士，但他的上陣時間寥寥可數，在英超僅披甲47分鐘。冬季轉會窗即將開啟，主帥林柏特已開腔希望基奧特留隊。

基奧特今季上陣時間少之又少，今仗前合共僅上陣95分鐘。（Getty Images）

周三晚歐聯戰果（按圖放大）：

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在歐聯提早出線的車路士，今仗作客同得10分的西維爾，林柏特派出基奧特前線掛帥，取得他在英超及歐聯的首場正選，配合普列錫及夏維斯攻堅。基奧特開賽早段建功，接應夏維斯的傳送，禁區內一扣一射得手，8分鐘為車路士打開紀錄。

換邊後，車路士再度找到西維爾的缺口，基奧特走位接應高華錫傳送，面對出迎的西維爾門將，基奧特不慌不忙地瀟灑挑射破網，54分鐘再建一功。20分鐘後，車路士一次簡單的攻勢，門將艾度亞文迪開出龍門球，簡迪右路快放傳中，擅頂的基奧特頭槌再下一城，74分鐘連中三元，而他3個入球分別來自左腳﹑右腳及頭槌，創下完美帽子戲法。

車路士今仗再保不失，已經是門將艾度亞文迪歐聯第4次完封對手。（Getty Images）

「銀河唯一」入球停不了，末段在禁區內博得12碼，並親自操刀中鵠，83分鐘攻入今仗第4球，完成今場個人「入球騷」，結果車路士4球大勝西維爾。

4個入球，4種方法，基奧特是歐聯賽場上第15名球員完成「大四喜」，亦是史上最年長的球員單場攻入4球。基奧特賽後受訪時稱，對上一次「大四喜」已是11年前的事，當時的他依然在法國次級聯賽打滾。如今在歐洲頂級賽事中再創紀錄，以表現證明自己的身價，「在場上披甲是一件令人非常高興的事，而我只是做好我的份內事，我一直保持耐心及信念，希望為球隊帶來一些不同之處，今仗我做到了。」

基奧特首度在英超及歐聯擔正，隨即交出「大四喜」。（路透社）

今仗前，基奧特在歐聯及英超合共僅95分鐘，沒有半句怨言，今仗林柏特派他上陣即時「有貨交」，完美演繹「後備的自我修養」。林柏特賽後當然對基奧特讚不絕口，「他（基奧特）是個非常專業的球員，即使他的機會不算太多，他卻往往在場上交出表現。基奧特在訓練時非常用心，態度正面，絕對是年輕球員的好榜樣。」

經常被列後備的基奧特，做正選即入4球，難怪林柏特大讚他十分專業。（Getty Images）

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