【歐霸】熱刺作客和波穩奪晉級資格　摩連奴賽後嬲爆發炮

歐霸J組，熱刺作客奧地利的寧斯，力爭在今仗奠定出線的資格，最終任務完成，以3：3賽和寧斯，篤定以較佳的對賽成績取得晉級席位。 球隊未能獲勝，主帥摩連奴當然「唔收貨」，賽後直斥部分球員態度散漫，隊中僅得兩人逃過一劫。

熱刺主力前鋒哈利卡尼今仗未有隨隊赴奧地利，主帥摩連奴在前線派出孫興慜夥拍加里夫巴利及盧卡斯莫拉。熱刺在首循環3球輕取寧斯，今仗作客倍添難度，主隊在完半場前由米喬爾（Peter Michorl）遠射得手先開紀錄，及後寧斯守衛卻在禁區內犯手球，12碼由加里夫巴利操刀，一射中鵠，兩軍半場打成1：1平手。

換邊後，熱刺一次反擊，尼當比利交出恰到好處的直線傳送，孫興慜單刀面對龍門建功，助熱刺在56分鐘反超前2：1。寧斯當然未有放棄，戰至比賽末段艾格史甸（Johannes Eggestein）禁區外左腳勁射，為熱刺把關的祖赫特再度失守。

熱刺再一次極速再取領先，同樣來自一個簡單的攻勢，貝雲積接應長傳以速度壓入禁區，逼使對方需要以超技術拉跌他，熱刺再獲得12碼，今次由後備入替的迪利阿里主射入網，87分鐘領先3：2。

以為勝利在望之際，寧斯完場前憑卡拉莫高（Mamoudou Karamoko）在峨眉月頂熨射，祖赫特鞭長莫及，今仗3個失球同樣來自對方的遠射，最終寧斯逼和熱刺3：3，各得1分。熱刺暫時5仗得10分，比起第3位的寧斯多3分，熱刺與寧斯的對賽戰績較佳，即使下輪落敗亦可晉級，穩奪晉級資格。

達成晉級的最低要求，卻與摩連奴的要求相距甚遠，摩帥賽後向球隊「發炮」，直言個別球員態度有問題，「戰果比球隊表現更理想，即使下半場發揮已有改善，但部分球員依然不濟。事實是歐霸盃分組賽未能引起隊員的爭勝心，當他們抵達作客的球場時，部分球員的感覺是不應隨隊，這是態度問題，有些球員在熱身時已有明顯的分別。」

在「摩佬」的抨擊中，隊中有兩人可逃過一劫，正是孫興慜及賀積查治，「他們二人不論賽事大小，只要他們上陣，為了球隊的戰績，必定付出百分百的努力，若沒有他們，球隊或許不會有如今的成績。」

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