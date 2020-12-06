【西甲】巴塞負予升班馬　會長急澄清賣美斯論：不應依賴一個人

巴塞隆拿在聯賽及歐聯連續3場大勝，今晨（6日）在西甲遇上升班馬卡迪斯，滿以為可以延續強勢，未料卻是再輸一場，創下30年來最差開局。 巴塞場內場外都風波不斷，臨時會長圖斯基斯（Carlos Tusquets）早前發表「賣美斯」言論後，惹來主帥朗奴高文（Ronald Koeman）批評。

巴塞隆拿作客卡迪斯，踢到8分鐘就落後，遭艾華路基文尼斯打開1：0紀錄。其後正選上陣的美斯曾嘗試助攻予巴夫韋迪、也曾主射離門25碼的罰球，但都未能追平。直至下半場踢到57分鐘，美斯交予禁區內左側的佐迪艾巴，此子窄角度射近柱省中柏祖艾卡拿入網，憑這記烏龍球扳平成1：1。

美斯今仗多項數據仍是全隊最佳，卻無法阻止巴塞輸波。（美聯社）

後防連環出錯致輸波 高文狠批全隊

但僅僅6分鐘後，巴塞後防一次連環出錯 — 基文迪朗格勒禁區邊控球失誤讓皮球漏到身後，門將達史迪根出迎欲補救，解圍又「撻Q」，終遭尼格度一推一射，鎖定2：1勝局，連續4場作客不勝。

巴塞手握82%控球率，射門更是對手的3倍（21次），卻仍然輸波，首10輪聯賽後僅得14分進帳，更是他們32年來最差開局，上一次是32年前，首10輪聯賽後得13分進帳。

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美斯在周中歐聯未有上陣，球隊仍然大勝，但「球王」今仗復出巴塞卻輸波，尤其後防連連出錯直接導致失球，表現更是災難級，巴塞主帥朗奴高文賽後狠批：「特別是第二個失球，實在難以置信，這種失球根本不應在巴塞出現⋯⋯全隊的態度都有問題！」

朗奴高文批評的並不止球員，對於早前曾明言「應該在夏天就賣走美斯」的巴塞臨時會長圖斯基斯，他也狠批：「外部言論我可以不理，但從球會內部來的言論，對我們毫無幫助。」

巴塞隆拿蠟像館的新美斯蠟像，惹來網民搞笑評論（按圖放大）：

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朗奴高文執教巴塞隆拿以來成績節節下滑。（美聯社）

圖斯基斯昨日亦急急澄清，稱自己的意思不是要賣走美斯，「我只是說，從財務角度而言，他走的話對球會有好處，因為他的薪金是全球最高的，但我無權做這決定，其實最後只有美斯才能決定（走或留）。」

他最後再「戴頭盔」道：「我可以再私下找高文澄清⋯⋯美斯為球會帶來的收益，已高於他為我們帶來的成本，但巴塞不應只依賴一個人。」

圖斯基斯早前發表「賣美斯」言論，引起軒然大波。（twitter）

尼馬籲PSG買美斯 主席避談

自美斯在今年夏天表明希望離隊後，巴塞隆拿一直風波不斷，「球王」的去向也惹來各方猜測。雖然盛傳曼城有意羅致他，讓哥迪奧拿與愛徒重逢，但另一財雄勢大的勁旅巴黎聖日耳門，陣中球員近日也打「開口牌」希望美斯可加盟，當中以其巴塞舊隊友尼馬最為主動，豪言：「我最想的就是再次跟美斯一起踢波，我們明年必需做到這一點！」

至於PSG主席艾卡利法被問及會否羅致美斯時，就不敢多言，僅道：「他目前仍是巴塞隆拿的球員，我不能談論這題目。」