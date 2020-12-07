【英超】熱刺前線最佳拍檔愈戰愈勇　摩連奴：他們是場上猛獸

英超今輪重頭戲「北倫敦打吡」，熱刺的「前線孖寶」哈利卡尼及孫興慜各建一功，兩球淨勝阿仙奴，助球隊繼續高踞榜首。 熱刺這對前場拍檔狀態大勇，主帥摩連奴盛讚二人是場上的猛獸，而卡尼賽後稱與「孫仔」默契極佳， 是入球停不了的要訣。

摩連奴帶領熱刺在主場鬥阿仙奴上演打吡戰，摩帥的高效率足球再度奏效，雖然控球率及射門次數不及阿仙奴，但重質不重量，最終兩球淨勝兵工廠。全取3分的熱刺繼續以較佳得失球差，暫時力壓利物浦續居榜首；阿仙奴則4場不勝，留在聯賽榜的「下半版」。

孫興慜北倫敦打吡轟金球 熱刺兩球淨勝阿仙奴續居榜首

熱刺「前線孖寶」再度合力炮製入球，哈利卡尼為反擊完成最後一腳。（路透社）

熱刺今仗有球迷入場觀看打吡戰：

「前場孖寶」哈利卡尼及孫興慜合力炮製兩個入球，卡尼先傳給「孫仔」扣入大位轟入世界波先開紀錄，熱刺完半場前一次反擊，孫興慜回敬後上的哈利卡尼勁射破網。這對「最佳拍檔」，在今季僅11輪賽事中，由二人之力製造11個入球，僅落後過往的93/94球季的舒利亞及瑟頓（13球）及18/19球季的賴恩費沙及哥林威爾遜（12球），熱刺孖寶大有機會刷新紀錄。

哈利卡尼賽後受訪時，談及他與「孫仔」的成功要素，除了默契外，亦是在最佳的時間遇上對方，「我和孫興慜現時處於高峰狀態，我們對球賽了解，加上互相的默契極佳，才有這個效果。」

在最好的時機遇上對方，是熱刺前場孖寶今季大勇的原因。（路透社）

孫興慜今季聯賽攻入10個入球，卡尼則累積8球，二人佔全隊近8成的入球，領隊摩連奴當然對他們十分滿意，賽後更大讚二人是場上的猛獸，「他們除了在進攻外，在防務上同樣勤力，卡尼在自己禁區解圍，孫興慜在首60分鐘時常回後守住比利連。二人在場上就如猛獸，疲於奔命地為球隊在進攻及防守努力，這是以球隊為先的專業表現。」

孫興慜戰至末段功成身退，摩連奴盛讚他與卡尼是場上的猛獸。（路透社）

摩連奴高效率足球再度奏效，又贏一場。（路透社）

摩連奴今仗再度領軍擊敗阿仙奴，是執教生涯第40次贏得「倫敦打吡」，勝率高達64%。「摩佬」賽後對阿迪達的評價甚高，順道大讚麾下，「我要恭喜阿迪達，事關他今仗給予我們一場硬仗，他的戰術運用得宜，對我們產生不少問題，但我們的球員同樣迎刃而解，他們的精神相當可嘉。」

傳媒面前表揚麾下外，近期熱衷社交網站的摩帥當然發文，大讚是一支非同凡響的球隊。

「What a team」，摩連奴簡潔地盛讚球隊。（摩連奴Instagram截圖）

摩連奴近期爆笑IG Post：

+ 5 + 5 + 5

第11輪英超戰果（按圖放大）：