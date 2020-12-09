歐聯｜拉素闊別20年再闖16強　施蒙尼恩沙基由前鋒小將捱到變主帥

廿上次拉素入歐聯16強，施蒙尼恩沙基還是個24歲的小伙子，常常坐在後備席上，觀看尼維特、米赫洛域、沙拉斯等名將馳騁綠茵場。20年過去，拉素再次打入16強，施蒙尼恩沙基仍然坐在後備席上，但他已經是44歲的中佬，擔任一軍之帥，帶領「藍鷹」重拾昔日的輝煌。

歐聯F組，拉素最後一輪主場對布魯日，只要保持不敗，便可晉級。雖然拉素靠祖亞昆哥利亞及恩莫比尼各建一功，大部分時間領先2：1，對方在上半場更有伊度亞蘇保被逐，但布魯日在尾段憑雲拿根扳平，掀起高潮。最終，拉素守住2：2完場，在F組取得10分，力壓8分的布魯日取得次名資格，晉身16強。

【暫時已經有12支球隊晉級16強！】

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【周二8場歐聯分組賽賽果及積分榜】

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施蒙尼恩沙基賽後說：「我很高興與拉素一起回到歐聯16強，感覺就像贏得一項標準，我們以前常常踢淘汰賽的。」

拉素主帥施蒙尼以教練身份，帶領球隊重返歐聯16強。（路透社）

對於拉素來說，歐聯16強是一處闊別多年的應許之地，又代表住一段美好又遙遠的回憶。他們上一次入16強，剛好是20年前，他們在00/01歐聯首階段分組賽突圍而出，與阿仙奴晉身16強。當年歐聯16強還未踢淘汰賽，要再踢次階段分組賽定出8強。那屆拉素在16強遇上擁有費高及魯爾的皇家馬德里、正值青春風暴之巔的列斯聯以及由真高拿掛帥攻堅的安德列治，最後在拉素只能在小組包尾出局。

【00/01球季拉素名將星光熠熠，你識得幾多個？】

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20年前打入歐聯16強的拉素，牌面比現在的強得多，亦更有星味，直情說得上星光熠。他們的後防擁有左腳罰球王米赫洛域及世界頂級中堅尼斯達，中場方面更有尼維特及華朗，而前線則有基斯普及沙拉斯。如今的拉素主帥施蒙尼恩沙基，當年是鋒線上的替補人物。