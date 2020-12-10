歐聯｜賓施馬梅開二度領皇馬晉級　慕遜加柏眾將平板電腦見證歷史

今季歐聯的死亡之組原來是B組，戰畢5輪後，4隊球隊仍然有望晉級，最後一輪變成生死戰。 皇家馬德里全靠賓施馬梅開二度，主場兩球淨勝慕遜加柏，最終驚險逃出生天，以首名躋身淘汰賽。即使慕遜加柏告負，同樣「笑住輸波」，事關他們以較佳對賽成績壓過同分的薩克達，首度打入歐聯16強。

皇馬在上輪遭薩克達「雙殺」後，歐聯B組的出線形勢相當微妙，全組4支球隊同樣有望晉級，皇馬必須在今仗主場擊敗慕遜加柏，才可穩奪出線資格。

關鍵時刻，皇馬箭頭賓施馬再度挺身而出，開賽早段接應華斯基斯的右路傳中頭槌建功，9分鐘先開紀錄。皇馬及後再靠同一招數糊，洛迪高右路底線施展假動作後傳中，賓施馬同樣頭槌建功，32分鐘再建一功。賓施馬在下半場中段更有機會連中三元，門前「執死雞」勁射中楣，最終皇馬仍以兩球淨勝慕遜加柏，穩奪出線席位。

賓施馬在關鍵一仗挺身而出，兩記頭槌建功助皇馬穩奪首名出線。（路透社）

周三深夜歐聯戰果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

慕遜加柏輸波，另一邊廂的薩克達面對國際米蘭只要全取3分便可晉身16強，慕遜加柏眾將擔心在大好形勢下仍要出局。

慕遜加柏一仗較國米對薩克達早數分鐘完場，眾將完場後圍在場邊一同關心另一場的戰果，當他們看到薩克達與國際米蘭互無紀錄完場後，確定取得晉級資格，各人終於可以瘋狂慶祝。

即使慕遜加柏輸波，仍然以較佳對賽成績壓過薩克達，首度躋身歐聯16強。（Getty Images）

After losing vs. Real Madrid, Gladbach needed Shakhtar Donetsk to draw with Inter Milan to secure their place in the #UCL knock-out stages.



They watched the last few minutes on a tablet at the side of the pitch until the final whistle...



Scenes 😂 pic.twitter.com/xqcwYfBZyE — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 9, 2020

薩克達與慕遜加柏同得8分。慕遜加柏卻在對賽成績佔壓倒性優勢，兩循環合共狂數薩克達10隻光蛋，結果順利以小組次席晉級，首度躋身歐聯淘汰賽。

皇馬全取3分後，峰迴路轉地以10分登上B組首名，驚險過關。皇馬如今順利晉級，28次出戰歐聯以來，從未試過小組出局，悉數躋身淘汰賽，幸好施丹保得住皇馬的金漆招牌。

施丹保住皇馬在歐聯的金漆招牌，領球隊有驚無險過關。（路透社）

薩克達與國際米蘭互交白卷，齊齊無緣晉級，薩克達以第3名轉戰歐霸；國際米蘭則以6分包尾出局。