【歐聯】C朗贏美斯確立GOAT地位？　胞姊Po圖嘲笑美斯掀罵戰

祖雲達斯日前於歐聯分組賽最後一輪，作客再戰巴塞隆拿，球迷終於可看到「世紀之戰」，C朗拿度大戰美斯。最終，C朗入兩球助祖雲達斯大勝巴塞隆拿3：0，C朗胞姊Elma Aveiro賽後於Instagram上載圖片，直言C朗才是史上最佳球員，即時引來美斯球迷大軍「全面進場」守護偶像尊嚴。

祖雲達斯今季歐聯抽到跟巴塞隆拿G組同組，本來10月底就可看到兩雄相嶵遇，惟當時C朗感染新冠肺炎，屢次檢測仍是呈陽性反應，最後C朗缺席首循環大戰，當時巴塞作客兩球淨勝「老婦人」。

C朗於魯營擊敗美斯及巴塞隆拿（Getty Images）

【美斯 VS C朗】

+ 16 + 16 + 16

不過，今場C朗復出射入兩球十二碼，再加上韋斯頓麥堅尼的入球，祖雲達斯一報首循環之仇，並以較佳對賽成績，力壓同得15分的巴塞取得首名出線資格。

作為C朗忠實擁躉，C朗胞姊Elma Aveiro賽後於個人IG上載從BT Sport圖片，相中C朗做出招牌慶祝動作，美斯則雙膝跪地攤開雙手，儼如膜拜C朗一樣，並寫道：「我的國王，你是最好的，為你感到驕傲。」

美斯球迷：C朗與美斯「同呢」侮辱足球

此圖一出如同引戰，即時引來大量美斯球迷進場，指C朗入的只是十二碼，又指美斯對C朗大多數都是贏波，C朗贏一次根本不算什麼。

又有美斯迷說：「這圖根本是個笑話，美斯是個天才，C朗永遠都不會到達他的級數。美斯無數次在場上玩謝C朗（看來你沒有這些記憶），想這樣就指C朗跟美斯『同呢』，簡直是對足球的侮辱。」當然，美斯球迷大軍進場，亦有不少C朗球迷現身護航，認為C朗才是真正的「GOAT」。

「既生瑜，何生亮」，但C朗、美斯二人這十多年給了球迷不少回憶。（Getty Images）

C朗美斯過去3次歐聯對壘回顧

+ 5 + 5 + 5

雖然胞姊跟球迷一樣將C朗、美斯看成一世勁敵，但C朗在賽後說出自己見解：「我一直跟美斯關係友好，之前我已說過，過去十多年來我們一起分享榮譽，我從未視他為敵人。」

就算兩人亦敵亦友，但「既生瑜，何生亮」，C朗及美斯一日仍在場上作賽，外界一直會拿兩人作比較。

【C朗+美斯歐聯歷程】

+ 16 + 16 + 16

周三深夜歐聯戰果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

【歐聯入球王排行榜】

+ 4 + 4 + 4

歐聯最後16強名單：