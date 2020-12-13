【英超】紐卡素無懼疫情挫西布朗　後備兵合力炮製奠勝一球

紐卡素隊內爆發新冠肺炎，上輪對阿士東維拉的賽事被迫延期，今輪照常主場鬥西布朗，主帥布魯士賽前預告大量球員缺陣，加上復操僅數日，狀態成疑。 話雖如此，「喜鵲」開賽僅21秒由阿米朗閃電建功，戰至下半場被西布朗的科朗追平，幸好末段由兩名後備兵合力炮製入球，靠杜韋加爾的頭槌奠勝。

紐卡素早前淪為疫區，隊中多名職球員染疫，事態嚴重，只好向英超賽會申請賽事延期。紐卡素領隊布魯士開賽前直言，球隊天殘地缺，大量球員因肺炎而缺陣。

今仗主場鬥西布朗的正選名單一出，與兩周前鬥水晶宮一仗對比，僅得3名球員不同，當中包括守衛文基路及費達歷高費南迪斯，加上中場軒迪克，哥林威爾遜及舒維爾等主力悉數正選披甲，情況未如布魯士所言般嚴重。

紐卡素疫情休戰一周後鬥西布朗 布魯士預告大量球員缺陣

紐卡素隊長舒維爾未受肺炎影響，今仗如常正選領軍。（路透社）

布魯士稱球隊周中復操，狀態成疑，但西布朗亦十分「客氣」，防線甫開賽相當鬆散，哥林威爾遜與拍檔祖連頓合力撕破對手防線，祖連頓及後再橫傳予入楔的阿米朗，輕鬆左腳一熨入網，開賽僅21秒開紀錄。

阿米朗建功後信心大增，多次進襲，惜無功而還。

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阿米朗開賽21秒閃電開紀錄，紐卡素早段取得領先。（路透社）

暫列聯賽榜「尾二」的西布朗，搶分不容有失，下半場踢得更積極，開賽初段即有回報，馬菲菲臘斯左路傳中，紐卡素守衛李維士「等波到」，被西布朗的科朗衝前快步一射破網，下半場5分鐘追成1：1平手。

紐卡素的李維士「等波到」，讓科朗有機會衝前起腳破網追平。（路透社）

西布朗的目標當然不是1分，追平後繼續向紐卡素的防線施壓，西布朗一直在前場組織攻勢，惟未能再破達路的十指關。

紐卡素熬過西布朗一輪狂轟濫炸，領隊布魯士「撳掣」，先後換入積及梅菲及杜韋加爾（Dwight Gayle），兩名後備兵在末段合力炮製入球，梅菲左路傳中，杜韋加爾搶點頭槌建功，82分鐘再取領先，最終力保勝局，以2：1力克西布朗。

杜韋加爾後備入替頭槌建功，紐卡素在末段再度領先。（路透社）

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