【西甲】高呼我愛你對象卻非另一半　榜尾球隊首勝　功臣感人慶祝

周日凌晨的曼徹斯特打吡令球迷喊悶，但同日的兩場西甲賽事，不論榜首大戰抑或無人關心的榜尾球隊，同樣充滿激情。

今季西甲在雙雄巴塞隆拿及皇家馬德里表現失色下，馬德里體育會一直在榜首與皇家蘇斯達爭逐。但今晨的「馬德里打吡戰」，卻令局勢出現變化。

皇家馬德里上月曾錄得連續3場聯賽不勝，踏入12月卻有回勇之勢，最近兩場歐聯及一場聯賽都成功「零封」對手獲勝，今晨強勢在主場對西甲榜首的同市死敵馬體會，15分鐘已有卡斯米路接應角球頂入，打開紀錄。

馬德里打吡：卡斯米路為皇家馬德里先開紀錄。（路透社）

馬體會一直落後之下，主帥施蒙尼換邊後不久已作多個調動，包括在60分鐘換出以1.26億歐元收購、隊中球星祖奧菲歷斯（Joao Felix），這名葡萄牙前鋒返回看台後大發脾氣，狠狠踢向座椅，工作人員向他遞上口罩亦未有理會，只是「面黑黑」地頹然坐下。

祖奧菲歷斯被調出後發脾氣（按圖放大）：

祖奧菲歷斯離場後不久卻出現更教他氣結的一幕，皇馬一次左路畸角位的罰球攻勢遭解圍不遠，伏兵峨眉月頂的丹尼爾卡華積截得來球後，即起腳抽射，門將奧比歷面對來勢極猛的皮球欲雙手擋出，未料卻誤將皮球彈入網窩，助皇馬鎖定2：0勝局。這場勝仗也讓「銀河艦隊」在踢畢12輪後獲得23分，追至落後少踢一場的馬體會3分，令爭標形勢增添變數。

榜尾球隊獻感人一幕

有岡崎慎司壓陣的侯爾斯卡，賽前位列榜尾、首12輪聯賽未嘗獲勝，但今晨在主場面對早前曾擊敗皇馬的艾拉維斯，66分鐘憑中場安迪維洛斯（Javi Ontiveros）在左路推入禁區起腳、彎入遠柱，一箭定江山下以1：0獲得今季首場勝仗。

助球隊「開齋」固然重要，但安迪維洛斯入球後的慶祝更是感人，他脫下護脛、並向直播鏡頭大叫「我愛你、我愛你」，對象卻不是另一半，他在賽後訪問時兩眼通紅地解釋：「我的祖母感染了新冠肺炎，她正在醫院裏，今天的入球是獻給她的……我很希望她盡快好起來，我很愛她、也很需要她。」

安迪維洛斯這幕感人場面，迅即成為西甲熱話，而他近期一直出任後備、直至今場才復任正選，令故事更奇情。西班牙《馬卡報》如此形容：「這場勝仗包含了各種元素，包括安迪維洛斯的人性和靈魂，現今已很少足球員會表露這一點。」

安迪維洛斯為西甲帶來感人一幕：