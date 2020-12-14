【歐霸】曼聯32強激鬥西甲榜首　阿仙奴硬撼賓菲加　熱刺抽上上籤

歐霸周一（14日）進行32強抽籤，曼聯及阿仙奴兩支英超傳統勁旅，都抽中不容易應付的對手，反觀熱刺及李斯特城就抽到相對較易的球隊。

曼聯於歐聯分組賽最後一戰不敵RB萊比錫跌落歐霸，32強就要對今季狀態大勇的西甲榜首皇家蘇斯達，近期表現不濟的阿仙奴亦不好過，想要爭來季歐聯分組賽一席位，需要先過葡超勁旅賓菲加一關。

次名出線球隊（非種子球隊)：

+ 6 + 6 + 6

相對而言，熱刺就幸運得多，他們32強將會遇上奧地利球隊禾夫斯貝加，至於另一支英超球隊李斯特城就會與布拉格斯拉維亞於布拉格及萊斯特會師。

歐霸32強抽籤結果（上）： 禾夫斯貝加（奧甲） Vs 熱刺（英超） 基輔戴拿模（烏超） Vs 布魯日（比甲） 皇家蘇斯達（西甲） Vs 曼聯（英超） 賓菲加（葡超） Vs 阿仙奴（英超） 貝爾格萊德紅星（塞超） Vs AC米蘭（意甲） 安特惠普（比甲） Vs 格拉斯哥流浪（蘇超） 布拉格斯拉維亞（捷甲） Vs 李斯特城（英超） 薩爾斯堡（奧甲） Vs 維拉利爾（西甲）

首名出線球隊（種子球隊）：

+ 6 + 6 + 6

歐聯第3名球隊（*為種子隊）：

+ 2 + 2 + 2

歐霸32強抽籤結果（下）： 布拉加（葡超） Vs 羅馬（意甲） 卡斯洛達（俄超） Vs 薩格勒布戴拿模（克甲） 年青人（瑞士超） Vs 利華古遜（德甲） 莫迪（挪超） Vs 賀芬咸（德甲） CF格蘭納達（西甲） Vs 拿玻里（意甲） 特拉維夫馬卡比（以超） Vs 薩克達（烏超） 里爾（法甲） Vs 阿積士（荷甲） 奧林比亞高斯（希超） Vs 燕豪芬（荷甲）

歐霸32強將於2月18日舉行首回合，次回合就會於2月25日上演，26日就會進行16強抽籤。

英超第12輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

英超聯賽榜前10位：

+ 4 + 4 + 4

英超第13輪直播賽程：