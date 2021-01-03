【陳漢威、林普斯專訪】前體育記者眼中　有線新聞部靈魂馮德雄

有線新聞部去年12月初大裁員，陳漢威及林普斯兩位資深體育記者被解僱。兩人接受訪問，回望有線歲月，在個半小時的交談中，他們提得最多的名字是前有線新聞執行董事馮德雄。兩人與很多有線人一樣，對「阿馮」又愛又怕。

2020年8月，有線新聞部變天，執行董事馮德雄轉任顧問，改由國際財經台英語新聞的謝燕娜主管新聞部。4個月後，有線新聞部大地震，約40人被裁，《新聞刺針》全組不留，體育組最資深的兩名記者陳漢威及林普斯一同被解僱。

有線體育記者林普斯（左）及陳漢威在12月被解僱。（黃寶瑩攝）

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在過去幾個月，主管新聞部之人，由馮德雄變成謝燕娜、許方輝、陳興昌及李臻4人，陳漢威及林普斯認為分別最大之處是溝通。陳漢威說：「日常交流太少！以前馮德雄先生同趙應春先生都係本身踢波同識體育嘅人，換咗一啲可能覺得體育可有可無，或者佢哋唔識體育又唔會同你溝通嘅管理層。」被問到報道足球比賽的風格有沒有受到新管理層的壓力時，林普斯亦笑言：「我可以答係冇嘅，但坦白講，日常溝通都冇乜，平時最多打下招呼。」

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曾經，執行董事趙應春及新聞總監馮德雄長期主管新聞部，建立起有線新聞最快最新的金漆招牌。2019年2月，趙應春榮休，本身離開了有線的馮德雄回巢，出任執行董事。陳漢威表示趙、馮兩人一直以來很重視體育新聞，他說：「佢哋係識體育又識新聞嘅人！佢哋係會欣賞你，你做啲嘢畀識欣賞嘅人去睇，動力係會好大。佢會畀feedback你，你做得好，佢會讚；你做得唔好，佢會同你講點樣做好啲。」

趙應春去年榮休。（資料圖片）

馮德雄是有線新聞部的創辦人之一。（中文大學圖片/資料圖片）

林普斯也說：「兩位前高層（趙應春及馮德雄）真係影響深遠，無論對公司，定係對我本人好。佢哋兩個風格好唔同，首長（趙應春）成日都和藹可親咁，你得閒入去搵佢傾兩句又得。另一方面，阿馮（馮德雄）都係，你隨時搵佢都得，甚至乎佢會主動搵你！佢都唔坐入面嘅，佢有房都唔坐，坐埋出嚟港聞一齊做嘢，睇住啲稿，望住啲嘢最新進展係點。」

林普斯（左）及陳漢威是有線新聞的資深體育記者，但同於今月初被解僱。（黃寶瑩攝）

林普斯在2007年入有線實習，翌年畢業後轉長工，雖然他在2014年離開，但2018年初回歸，斷斷續續在有線體育組效力8年。他說：「老實講，大家都好驚阿馮，佢係絕對嘅權威，佢講啲嘢又有前瞻性，大家都好少駁嘴。」

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「另一方面，你又不得不佩服，有佢喺度，你先至有進步，感覺好矛盾。佢一問你嘢，就會好驚，『唔好啦，唔好追問我咁多啦』，有時心會怯。如果你追問體育嘢問到我口啞啞，我咪好大鑊！所以會有個壓力，但因為有呢個壓力，你會進步。」相信林普斯道出了很多有線人對馮德雄的感覺。

陳漢威（左）及林普斯（右）難忘與馮德雄相處的片段。（黃寶瑩攝）

陳漢威在2004年加入有線，一直沒有離開，直至去年12月被解僱。他與馮德雄的合作更多，他說：「阿馮係一個做新聞超叻嘅人，我自己覺得，無論係新聞觸覺、取材、實務上點做，佢都全部識晒！作為一個新聞工作者，你識港聞、國際、財經，仲要識埋體育同文化，真係好困難，應該係冇可能發生嘅事。同佢開會傾偈，佢竟然會知吳安儀嘅爸爸喺桌球室工作，佢連呢啲咁細微嘅嘢都知，你就知佢每朝睇幾多份報紙，連體育版都會睇埋。」

陳漢威表示每次跟馮德雄開會都戰戰競競，要做足準備，「佢開會可以同你吹到水，講噚晚講波點，出咗咩人。你會覺得，作為一個體育人，萬一你搭唔上嘴的話，真係會好醜。佢咁會推動到你，要尊重自己作為一個體育人。」

陳漢威表示馮德雄的能力全面，除了港聞之外，對體育亦有認識。（黃寶瑩攝）

兩人回憶一會，都慶幸未試過被馮德雄破口大罵。陳漢威笑言：「你日日都俾人壓住，你唔會覺得邊次特別勁。我比喻畀你聽，假如你日日俾老婆或者女朋友鬧，你唔會覺得某一次特別甘喎，你明唔明！」

林普斯就很記得「坐電椅」的經歷，他解釋：「阿馮好想知道成個事態發展，例如2008年奧運，劉翔跑唔到退賽，嗰時阿馮想知成件事係點，由朝早到熱身發生過咩事。佢會要求你，帶佢去由頭到尾睇一次raw片（原片）。佢知道晒件事之後，咁佢就有一套判斷，叫你應該點樣報道、前文後理應該點講。我稱呢個為『坐電椅』。」

馮德雄曾任有線新聞總監，是新聞部第二把交椅，2014年離職，2019年回巢，接替趙應春擔任有線新聞執行董事。（中文大學圖片/資料圖片）

說起北京奧運，林普斯難忘一件與馮德雄的趣事，他一邊說，一邊笑個不停。林普斯說：「大家做到天昏地暗，喺度趕金牌，不斷趕，叫咗兩三盒飯盒未食，嗰時好晏，過晒啲合理食飯時間。我同個同事一人開一盒，嗰盒係乾炒牛河。我終於趁趕完，可以扒兩啖，食咗先。我哋又衰嘅，唔係專心咁食，一邊用電腦做緊嘢。」這樣，一盒被吃了幾口又開了蓋的乾炒牛河就放在辦公桌上。

林普斯說起他跟馮德雄的趣事，包括「乾炒牛河」事件。（黃寶瑩攝）

「佢行過見到有個飯盒開咗喺度，阿馮一定冇心嘅，佢可能都未食飯。佢同我哋講『乾炒牛河，正喎！唔要嘞可』，我哋又唔好意思，心諗你又未食，都唔知點答佢好，咁樣我同佢就分享咗呢盒牛河。」喜歡在新聞報道中配音的林普斯之後還扮起馮德雄的聲音，他續說：「佢跟住仲要講多句『正呀！有冇辣椒醬』！」講起這件往事，林普斯及陳漢威已經笑到說不到話。

另外，有次有位體育記者正有忙着趕新聞，同時有線大樓外的海盛路有警察抄牌，馮德雄二話不說，就拿起那名體育記者的車匙跑出去，好讓同事專心工作。林普斯還記得馮德雄間中會買燒味回來請同事食，「呢啲唔關新聞事嘅畫面都好深刻，又好有趣。」

林普斯表示馮德雄的教晦令他畢生受用。（由受訪者提供）

「阿馮有句金句，叫『少稿多pause（停頓）』。」林普斯說：「應用喺一啲非常趕嘅場合，佢覺得你唔使寫太多稿去交代，你直接畀人去睇個畫面啦。呢句都係終身受用，有時『雕花』係冇用。你係寫到好靚，交代到好清楚，但你一開始最快出唔到就冇用。我以後講大賽，到2018年亞運石偉雄拎金牌，我都記住呢樣嘢，『少稿多pause』，寫咗兩句，畀人知道個消息先。」