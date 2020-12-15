足球︱金球獎史上夢幻11人C朗美斯齊入選　告魯夫細哨竟不入夢一

一年一度的金球獎頒獎典禮，今年因新冠疫情而取消，主辦單位雜誌《法國足球》決定選出史上的夢幻陣容，當今兩大球王C朗拿度及美斯攜手入選，與比利﹑馬勒當拿及碧根鮑華等名宿齊名。

由足球雜誌《法國足球》主辦的金球獎頒獎典禮，因新冠肺炎疫情問題而停辦一年。有見及此，金球獎為補今年的空缺，決定從歷年來多名金球獎入選球員中，由170個國家的記者選出史上的夢幻11人。

金球獎公布史上最佳的三大陣容，全數陣式亦是3-4-3，最為人矚目的當然是「夢幻一隊」。最佳11人全數是耳熟能詳的名字，當中包括球王比利及早前逝世的馬勒當拿，而隊中僅有兩名現役球員，正是當今兩大球王C朗拿度及美斯。

C朗及美斯當今兩大球王齊齊入選金球獎夢幻一隊。（資料圖片／Getty Images）

除了C朗及美斯外，亦有四名現役球員入選「夢二」及「夢三」，意大利長青樹保方入選二隊，而三隊則有紐亞﹑沙治奧拉莫斯及恩尼斯達。

三支夢幻隊內全是響噹噹名字，可是排名上爭議不少，例如「夢一」中場人選竟沒有荷蘭一代球王告魯夫，也沒有法國名將施丹，反而由德國的馬圖斯力壓兩人位列一隊；此外，夢一為遷就C朗、美斯和朗拿度的前鋒組合，巴西球王比利也要「擺後一格」，出任進攻中場。

金球獎史上夢幻一隊：（按圖放大）

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金球獎史上夢幻二隊：（按圖放大）

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金球獎史上夢幻三隊：