【英超】Big6繼續失分！車路士遭狼隊絕殺兩連敗　曼城僅和西布朗

英超「Big6」繼續失分潮！在當地時間周二晚的英超快車，曼城及車路士率先齊齊失分，曼城主場圍攻之下，只能跟西布朗踢成1：1，連續兩場和波，至於車路士的近況更頹，他們作客遭狼隊絕殺，以1：2落敗，錄得聯賽兩連敗。

英超上輪出現奇景，「Big 6」利物浦、曼城、曼聯、車路士、熱刺及阿仙奴一同失分，曼聯及曼城在曼市打吡賽和0：0，熱刺及利物浦分別跟水晶宮及富咸踢成1：1，車路士及阿仙奴就輸波，車路士以0：1不敵愛華頓，而阿仙奴就以0：1敗於般尼腳下。到今輪周中快車的第一個比賽日，曼城及車路士率先登場，亦率先失分，延續英超「Big 6」失分潮。

狼隊補時絕殺車路士2：1

+ 2 + 2 + 2

車路士今場作客狼隊，正選掛帥的中鋒基奧特先在20分鐘接應角球攻門，僅僅高出。完半場前，車路士又有角球攻勢，這次更有威脅，但葛特蘇馬的頭槌中楣而出，雙方半場互交白卷。49分鐘，車路士先開紀錄，左閘芝維爾傳中，近柱的基奧特一射，雖然狼隊門將魯爾柏迪斯奧救出，但皮球已過白界，客軍領先1：0。

車路士今場佔55%控球，但射門方面與狼隊次數相若，他們13射3次中目標，而狼隊就12射4中目標。66分鐘，狼隊的普丹斯盡顯冷靜及技術，在禁區左扣右扣，騙倒車路士守將，找到空間，推大位起右腳射入，為主隊追平。95分鐘，狼隊快速反擊，柏度尼圖帶波推進，蘇馬且戰且退，柏度尼圖入到禁區，射遠柱入網，為狼隊以2：1絕殺，反勝車路士。自從去年12月以來，車路士首次聯賽兩連敗。

車路士今季欺善怕惡，面對聯賽排名前10位的球隊未贏過，他們曾不敵利物浦、愛華頓及狼隊，對修咸頓、曼聯及熱刺就踢成平手。

史達寧在補時的頭槌攻門被撲出，最後曼城主場失分，與西布朗踢成1：1。（路透社）

曼城圍攻西布朗踢和1：1

至於曼城主場對西布朗，奇雲迪布尼及史達寧兩名主將都正選，全場圍攻，踢到30分鐘，就由史達寧助攻根度簡射入，有個好開始。不過，西布朗在43分鐘靠一次罰球混戰追平，森美艾查爾禁區頂起腳，省中曼城中堅魯賓戴亞斯，改變方向入網，追成1：1，這球算作魯賓戴亞斯的烏龍球。

曼城今場控球高達77%，射門多達26次，其中7次中目標，換邊後繼續強攻西布朗，阿古路亦在76分鐘入替，但史達寧、迪布尼等多次射門都無功而還。踢到91分鐘，根度簡接應迪布尼傳中，近門頭槌一頂，被西布朗門將森莊士東救出。3分鐘後，迪布尼再以長傳絕技，準確地找到禁區內的史達寧，但史達寧的頭槌同樣被神勇的森莊士東撲出，最終曼城入不到第二球，主場與西布朗踢成1：1，連續兩場和波。

英超第13輪餘下直播賽程：

【英超上輪戰果，Big6齊齊失分（按圖放大）】