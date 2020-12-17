【英超】AI系統成列強爭標新武器　Big 6最後拼圖此中尋

為爭逐英超和歐聯冠軍，英超Big 6不斷從轉會市場尋找具實力戰將提升球隊戰力。一宗轉會交易成功與否涉及很多不同因素，幸運之神更是不可或缺。 近日科學家開發一套人工智能（AI）系統，宣稱可以幫助球會找出最適合他們的人才，從此買人不用再「靠估」，英國《每日郵報》試用系統時，嘗試為英超Big 6尋找最需要的球員。

運用人工智能運算協助球會找出完美轉會目標的Ai Abacus公司創辦人Ramm Mylvaganam指出，「人們常說球員之間的化學作用，直到目前為止那只是一句空話。」他表示，「我們找到一個方法來為這個準則寫下定義，希望找出球員到其他球隊時的表現會如何，幫助球會作出收購決定。」

Ramm Mylvaganam早在25年前成功開發足球表現分析系統Prozone，讓公眾知道每個球員在比賽中奔跑多少公里、作出幾多次傳送和成功率、奔跑位置等資料。如今他創立新公司，根據球員個人能力、特長、轉會費用等，來評估球員的踢法是否適合潛在加盟的新球會，以及能否跟新隊友產生潛在的「化學作用」。

英國《每日郵報》試用系統，嘗試為英超Big 6尋找爭標路上的最後拼圖。

雲迪積克和阿古路分別是利物浦和曼城不可或缺大將，誰可代替他們？（Getty Images）

【英超Big 6應該買咩人？】（按圖放大）

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熱刺：誰是哈利卡尼最佳替補？（按圖放大）

熱刺陣中最重要一人絕對是射手哈利卡尼（Harry Kane），球隊往往在他受傷倦勤期間頻頻失分。這支今季在英超表現突出的球隊如欲爭標，必須買入一個具份量的後備鋒將，必要時暫代卡尼位置。

AI系統為熱刺找出的首選是慕遜加柏的23歲前鋒比列安保路（Breel-Donald EMBOLO）。兩年前熱刺曾看中他，當時安保路身價僅800萬英鎊。結果球隊選擇今年10月以300萬英鎊從賓菲加借用卡路士雲尼斯奧斯。

即使安保路今季15次上陣只為球隊攻入3球和助攻兩次，他無論身型或球隊的陣式和作用均跟卡尼在熱刺相似，是個會墮後連繫攻勢的前鋒，亦跟兩閘具備默契，禁區內走位靈活。熱刺兩年前錯過買入他的機會，如今他身價已升至2800萬英鎊，AI系統亦提供另外兩個價格較相宜的選擇。

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曼城：誰可成為阿古路接班人？（按圖放大）

阿古路（Sergio Aguero）源源不絕的入球，為曼城帶來一個又一個錦標。如今阿根廷射手已屆32歲，近年受傷的日子愈來愈長，今季遲遲未能重拾狀態，藍月亮戰績亦陷入低迷。AI系統認為，20歲的多蒙特前鋒艾寧夏蘭特是他的最佳接班人。

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系統分析指出，年輕當打的艾寧夏蘭特與多蒙特陣中的杜根夏薩特最為合拍，由於後者跟馬列斯踢法類似，加上夏蘭特亦很大機會跟曼城中場大將迪布尼夾得來，因此他是曼城潛在收購的最佳「即食」之選。此子身價不菲，系統亦按性價比提供兩大身價相對較低之選。阿古路在阿根廷國家隊的後輩戴巴拿雖非曼城「即食」之選，這個祖雲達斯球星能力出眾，經哥帥教導或可融入球隊，因此亦是曼城可考慮的另一選擇。

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利物浦：誰是雲迪積克最佳替代品？（按圖放大）

利物浦後防大將雲迪積克重創長唞，另一中堅祖高美斯亦已提早收咧，紅軍1月轉會窗估計必定會買入一個具份量的中路守將。Ai Abacus按照踢法以及跟利物浦球員的化學作用計算，認為紅軍盛傳收購目標烏柏美卡奴（Dayot UPAMECANO）正是最適合他們的人選。

烏柏美卡奴跟RB萊比錫的合約有一條款，容許他明年夏天以3800萬英鎊離隊，若利物浦提早在1月收購，將要付出更高價錢。

該系統曾以利華古遜的24歲守將莊拿芬泰希（Jonathan TAH）為利物浦的最佳選擇，可是他季初被列後備，至今僅6次在德甲上陣，如今在紅軍最佳潛在收購順位跌落次席。

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曼聯：辛祖未買到，咁買邊個好？（按圖放大）

曼聯在夏季轉會窗幾乎強勢引入多蒙特翼鋒查頓辛祖，不料最後傾足數個月仍然談不攏，過億歐元轉會費被指是最大障礙。如非辛祖，紅魔買入邊個好？

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AI系統計算出來的結果是多蒙特另一翼鋒祖利安白蘭特（Julian BRANDT）。此子不單跟曼聯中場保羅普巴特別合拍，而且預計他跟紅魔陣中的般奴費南迪斯、拉舒福特、馬迪爾和阿歷士迪尼斯一樣十分夾得來，價錢方面亦較辛祖平一大截。次選是慕遜加柏可鋒可翼的馬古斯杜林（Marcus THURAM），此子今季18次上陣已有4入球7助攻。

諾域治的貝安迪亞（Emiliano BUENDIA）上季在英超表現突出，球隊今季降落英冠作賽，他繼續有好表現，14次聯賽上陣交出4入球6助攻，被認為是曼聯1月潛在收購的平價之選。

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阿仙奴：進攻中場買邊個好？（按圖放大）

阿仙奴企硬不用奧斯爾，中前場創造力嚴重不足之下，今季英超表現如江河日下，已跌至護級邊沿。球隊急需提升火力，哪一個中場球員可以立即解救槍手？

曾跟阿仙奴扯上關係的薩爾斯堡匈牙利中場蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai），確是其中一個推算出來的合適人選。他跟球隊陣中部分球員風格配合，然而由於他在薩爾斯堡主要被安排在442陣式中踢4人中場的左路位置，跟阿仙奴的433陣式踢法不同，故並非「即食」收購最佳選擇。

相比之下，被認為風格帶有湯馬士梅拿影子的慕遜加柏中場科利安尼奧侯斯（Florian NEUHAUS），或許是更佳人選。此子89次為慕遜加柏上陣取得12入球16助攻，無論踢單或雙箭頭陣式均難不到他，尼奧侯斯在對手防線找出空位的意識和進攻能力備受外界讚賞，並預期能跟阿仙奴陣中的比比和韋利安擦出火花。羅馬中場羅倫素柏歷堅尼（Lorenzo PELLEGRINI）亦相當適合阿仙奴，他的3000萬英鎊身價料較尼奧侯斯高1000萬英鎊。

車路士：防守中場買邊個好？（按圖放大）

車路士今年夏天豪花二億英鎊增兵，實力大增之餘，中場掃蕩只靠簡迪一人略嫌單薄。領隊林柏特不時排出雙防中陣式，佐真奴和高華錫均不是掃蕩型防守中場，林柏特心目中簡迪放在8號位更加理想，中場中路尚欠一個正宗6號球員為中後場提供掩護。

Ai Abacus推算出的首選是PSV燕豪芬球員阿祖安芬恩（Adrian FEIN）。這個拜仁青訓產品今季外借PSV，10次上陣取得1入球2助攻。由於PSV踢法近似車路士，加上估計他跟藍軍陣中的薛耶治、芝維爾和佐真奴相當合拍，身價亦不高，因此成為車仔防中收購首選。帶領薩斯索羅在意甲殺出血路的文路爾盧卡迪利（Manuel LOCATELLI）亦是上佳選擇。

第13周英超聯賽榜。（英超官網）

英超第13輪戰果（按圖放大）：