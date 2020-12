英超│車路士守將座駕遭聖誕大盜爆窗　聖誕送暖物資全遭盜取

車路士後衛尼爾斯占士(Reece James,又譯列斯占士)日前參加慈善組織活動,事後回到座駕時發現遭爆竊,車內本來要捐贈給兒童的聖誕禮物全數被偷走,於Instagram向「聖誕大盜」表示小心有報應。

占士於IG向球迷訴苦,指自己日前與慈善組織Felix Project合作,出席籌款活動,並向英國兒童提供免費食物,「希望在疫情險峻的聖誕期間能散播一些快樂」。

占士日前出外做義工卻「好心冇好報」。(Getty Images)

「可惜的是,當我回去攞車時卻十分失望,」占士說:「似乎有人認為有需要爆入我的車裏,並偷走我本準備捐出去的禮物。」據了解,這些禮物本來是占士為慈善組織準備,送給兒童作聖誕禮物。

占士又於Story上寫「有來有往呀(What goes around comes around),」要「聖誕大盜」小心有報應。

占士上載座駕被破壞的相片。(instgram @reecejames)

Felix Project為英國一慈善組織,收集食物後再分發到全國有需要的貧窮家庭,據組織主管Marcus Roberts表示占士已經作為義工,過去18個月一直都在幫助組織。Roberts說:「尼爾斯過去一年半都默默地捐出自己的時間幫助我們,能有這樣20歲出頭卻熱衷於幫助他人的年青人對我們都有很大的啟發。」

占士今季成為車路士右閘正選。(Getty Images)

占士在林柏特上任車路士主帥後,取代隊長艾斯派古達的位置,成為了右閘正選。這名21歲新晉國腳今季為「藍戰士」在各項比賽交出一個入球及3次助攻。

