【英超】利物浦大屠殺7球狂數水晶宮　法明奴沙拿齊梅開二度

英超第14輪周六頭場，利物浦作客水晶宮，紅軍竟在今仗上演一場大屠殺，由南野拓實早段開紀錄，揭起大勝的序幕，沙迪奧文尼﹑法明奴及佐敦軒達臣亦有進賬，加上後備入替的沙拿梅開二度，紅軍作客7球大勝水晶宮。

利物浦上仗「榜首大戰」力克熱刺，登上聯賽榜榜首，今仗作客水晶宮。紅軍主帥高普今仗收起沙拿，前線改以沙迪奧文尼﹑法明奴及南野拓實合作攻堅。

高普今仗委以重任，派出南野拓實取代沙拿，該名日本球員不負眾望，沙迪奧文尼禁區內橫傳，南野控定未有立即攻門，推橫後再起腳破網，取得加盟紅軍的首個入球，3分鐘先開紀錄。

南野拓實取代沙拿擔任正選，開賽僅3分鐘便攻入英超首個入球。（路透社）

利物浦戰至上半場中後段，3名進攻主力一次中路突破，輾轉下落在法明奴腳下，立即直線傳送沙迪奧文尼，控定轉身抽射建功，35分鐘擴大領先紀錄。紅軍完半場前反擊，羅拔臣左路推進傳中恰到好處，法明奴輕鬆近門射成3：0。

法明奴今季僅得3個士哥，今仗一吐烏氣梅開二度。（路透社）

利物浦換邊後未有放鬆，阿歷山大阿諾特右路助攻，回傳隊長佐敦軒達臣撞射入網，水晶宮門將古亞達今仗第4次失守。戰至下半場中段，沙拿入替沙迪奧文尼，及後的入球亦與該名埃及球星有關。沙拿先助攻予法明奴，窄角度瀟灑挑射入網，梅開二度，68分鐘遙遙領先至5：0。

阿歷山大阿諾特助攻隊長軒達臣撞射建功。（路透社）

紅軍的角球攻勢，祖爾麥迪比跳頂頭槌接應，門前的沙拿加一頭建功。3分鐘後，沙拿在右路切入大位左腳勁射破網，連中兩元，攻入今季聯賽第13球，結果利物浦作客大勝一場，狂數水晶客7隻光蛋。

後備入替的沙拿今仗亦有兩球進賬。（路透社）

英超第14輪直播賽程（按圖放大）：