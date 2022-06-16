運動巨星丨Justin Bieber竟是隱世冰曲高手　曾有職業球隊想羅致

Justin Bieber歌精舞勁，人盡皆知。他擅長多種樂器，高中以4.0滿分畢業，經常玩不同運動亦似模似樣，是個罕有的文武全才。

雖然近期他受「拉姆齊亨特綜合症」（Ramsey Hunt syndrome，又譯作「雷姆塞韓特氏綜合症」）引起的面部麻痺催殘，令他出現面癱和臉歪嘴斜癥狀。不過身高只有1.75米，身型瘦削的他，其實是個冰上曲棍球高手，甚至曾經有職業球隊向他招手。



Justin Bieber自小學習鋼琴、結他、鼓和小號等不同樂器，12歲那年在祖家加拿大安大略省參加一個音樂比賽得亞軍，意外被唱片公司職員Scooter Braun發崛出道，數年間旋即爆紅成為流行巨星。

紅透半邊天的他，經常在社交媒體展現自己活躍一面，籃球、滑板、游泳、網球、滑水等全部難不倒他，不過他曾說過有一種運動是他畢生至愛，甚至曾付出很多心力學習和鑽研——那正是加拿大國技之一冰上曲棍球。

冰上曲棍球是Justin Bieber最愛的運動。（Getty Images）

【Justin Bieber曾出席NHL名人賽】 （按圖放大）

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幾乎成為職業選手

他自小開始玩冰曲，「我愛冰曲，我成世人都在打冰上曲棍球。」小時候他曾隨家鄉NHL球隊多倫多楓葉（Toronto Maple Leafs）訓練，2012年當他18歲的時候，加州球隊貝克斯菲爾德禿鷹（Bakersfield Condors）在2012/13球季向他提供一紙年輕球員轉打職業前常見的amateur tryout合約，當時主教練奧迪堤（Matt O'Dette）說，「是的，如果他具備足夠實力，我們會派他落場。我看過他的短片，球技真的不錯。」

司職前鋒的Justin Bieber，被指「擁有一雙靈巧的手，溜冰步幅良好，並且具備腕力十足的射門能力」，認為他的實力足以擊敗NHL（National Hockey League）級數的門將。

Justin Bieber小時候已開始打冰曲。（網上圖片）

【Justin Bieber的最愛——冰曲】 （按圖放大）

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來自安大略省的勇悍

即使禿鷹只屬NHL對落一級的小聯盟球隊，不少NHL球員也是靠相同方式踏上巨星之路。禿鷹主帥奧迪堤對Justin Bieber讚不絕口，拿他與同樣來自加拿大的球星Mike Ribeiro相提並論，認為Bieber有能力跟Mike Ribeiro一樣由小聯盟打上NHL，「硬朗與技術兼備的球員十分罕見，那是我們在加拿大安大略成長的人一種共同特質。」

無論出自真心抑或純粹博宣傳都好，Justin Bieber確實幾乎成為職業冰上曲棍球員。他沒有說明最終未成為職業球員的原因，經濟收益或許是最大理由：那一年他大紅大紫，2012年身價達4000萬美元，一年後更跳升至1億美元，而2012/13球季人工最高的NHL球星年薪僅為1400萬美元。在娛樂界「錢途無限」，Bieber實在犯不着為前途難料的運動事業放棄星途。

【運動高手Justin Bieber樣樣皆能】 （按圖放大）

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不時技癢露兩手

Bieber踏上跟職業運動員截然不同的另一條路，仍無損他對冰曲的熱愛。早年他割愛後未再踏足溜冰場，直到近年他似乎經已釋懷，不時在名人賽或電視節目上一展身手。2017年他在NHL名人賽中上陣，之後亦曾跟太太Hailey Baldwin在他最愛的楓葉隊賽事中入場觀戰。

今年2月他更教導名嘴Jimmy Fallon打曲棍球，片段在後者主持的節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》播出，既搞笑又盡顯Bieber的高超球技。他亦曾在《The Ellen DeGeneres Show》中，向跟他老友鬼鬼的另一美國名嘴艾倫狄納格斯剖白自己曾深愛這個運動。

在人生道路的分岔口上，Justin Bieber看似跟冰上曲棍球分道揚鑣，這個運動為他帶來的身體質素和手眼協調能力卻伴隨他一生，成為他勁歌熱舞背後的強大後盾。未能成為職業球員，並未令他放下球棍，間中公開露兩手之餘，亦曾包下紐約中央公園的溜冰場，跟老友一起玩過夠。

Justin Bieber教Jimmy Fallon打冰曲：

【性感男神Justin Bieber】 （按圖放大）

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【同場加映：Justin Bieber與太太不停放閃】 （按圖放大）