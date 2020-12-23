【英聯賽盃】阿仙奴頹勢未止大敗出局　門將溫拿臣犯錯撲波入網

阿仙奴繼續頹勢，在英格蘭聯賽盃8強主場以1：4大敗於曼城腳下，連續4場不勝。今場阿仙奴派出副選門將溫拿臣把關，但此子表現受批評，兩次犯錯導致失球，包括將馬列斯的罰球撲入網。領隊阿迪達賽後解釋，首席門將賓特尼奴需要休息，溫拿臣就要時間適應英格蘭足球；他表示人人都有犯錯，會繼續支持溫拿臣。

當地時間昨晚（12月22日）的英聯盃8強，阿仙奴迎戰曼城，開波3分鐘就失球，辛真高左路傳中，守前柱的阿仙奴中堅梅斯達菲截不到，今場打正選的門將溫拿臣準備好將傳中球接住。不過，曼城前鋒加比爾捷西斯反應快，就在溫拿臣身前將皮球頂入，助客軍領先1：0。

【加比爾捷西斯快一步頂入】

溫拿臣準備接傳中球時，突然發現加比爾捷西斯入楔，在他身前頂入網。（Getty Images）

【加比爾捷西斯頭槌入球片段】

雖然阿仙奴今場只得43%的控球，但絕非沒有攻勢，他們全場6次攻門，都有2次中目標。近期傷癒復出的巴西前鋒加比爾馬天尼利上半場表現對辦，31分鐘落底傳中，助攻拿卡錫迪頭槌追平，半場踢成1：1。

可惜，馬天尼利又再受傷，儘管換邊後堅持披甲，但終於49分鐘被換離場。他上陣期間，除了貢獻助攻外，有1次成功過人，1次博到對方犯規，還有1次攻門，算是阿仙奴今場為數不多的亮點。尚有項有趣數據，馬天尼利全場只完成了一腳傳送，就是助攻的傳球。

【馬天尼利完半場前受傷，下半場初段離場】

54分鐘，曼城在禁區邊獲得罰球，阿仙奴嚴陣以待，包括門將在內，派出10個人守在禁區內。馬列斯主射，彎過人牆，但皮球射正溫拿臣的位置。溫拿臣幾乎不用移步，就撲到皮球，但他將皮球一撲入網，阿仙奴再次落後。

【溫拿臣失誤的一刻】

【馬列斯罰球入波片段】

雖然溫拿臣在上半場尾段曾救出加比爾捷西斯的一球單刀，但據數據網站統計，阿仙奴頭兩個失球皆來自溫拿臣的失誤，今季首次有英超門將在單場正式正賽中，犯下2次導致失球的失誤。

Arsenal's Runar Runarsson is the first goalkeeper from a PL team to make two errors leading to opposition goals in a single competitive match in 2020-21.



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5分鐘後，費蘭甸奴送出斜線，助攻菲爾科頓射入，曼城拉開到3：1。73分鐘，曼城的角球攻勢，菲爾科頓傳中，中堅拿樸迪一頂破網，為曼城鎖定作客大勝4：1，晉級4強。阿仙奴就繼續頹勢，錄得兩連敗，近4場不勝。

溫拿臣（左）及梅斯達菲（右）今場表現欠穩，都算是阿仙奴的輸波罪人。（路透社）

阿迪達表示溫拿臣上陣少，正適應英超聯賽，而且人人都有錯，大家應該要支持他。（路透社）

上圈英聯盃，阿仙奴是派尼奴打正選，並以互射12碼淘汰利物浦，為何今場會改用溫拿臣？領隊阿迪達賽後解釋：「溫拿臣為我們上陣的比賽不多，他正在適應這個聯賽，就是這樣。我們人人都有犯錯，我們一定要支持他。我們清楚尼奴踢了很多比賽，他需要一點休息。我們想給予其他球員機會，溫拿臣在其他比賽的表現亦都很好，但這就是足球。」

【阿迪達今場有趣表情包】

曼城方面，今場當選最佳球員的馬列斯表示，自己的罰球入波有幸運成份。他說：「我們開局好，雖然被追平，但罰球有點運氣，之後很快入到第3球，比賽就變得易踢了。」談到自己的罰球入波時，馬列斯說：「我對門將的位置感到驚訝。他企得很近門柱，我覺得他之後會企往中路一點，所以就射那個位置。怎料他竟然沒有移動，繼續企在柱邊，很幸運地，他撲波時表現不好，這是對我們的好事。」

同日另一場英聯盃8強，賓福特越級挑戰，主場以1：0淘汰紐卡素。當地時間今晚還有兩場8強比賽，分別是史篤城對熱刺、愛華頓對曼聯。

英超第15輪直播賽程（按圖放大）：