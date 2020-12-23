【F1】艾邦太在意隊友表現數據變鑽牛角尖　紅牛操之過急害人不淺

紅牛來年車手陣容再度有變，墨西哥好手佩雷斯（Sergio Perez）的加盟，使得泰國車手艾邦（Alexander Albon）遭「燉冬菇」變成後備車手。這名泰國車手去年中途「升班」上紅牛令不少人感到意外，如今卻被紅牛「踢埋一邊」，究竟發生了什麼事？

以紅牛今年的實力，再加上法拉利表現大走樣，就算贏不了平治，韋斯達賓（Max Verstappen）及艾邦都應該「穩坐」第3及第4。「韋少」不負所望，全季緊追平治雙雄，阿布扎比站更是「食尾胡」贏冠軍，艾邦亦得第4名。

該站可見平治在阿布扎比追不上紅牛的速度，照道理艾邦應該可以踢走至少一架「Silver Arrow」出前三，自己上頒獎台，最後卻只得「梗頸四」，可見他與韋少有一定的差距。

艾邦為去年最佳新秀，想不到第二年卻是慘淡收場。（instagram @alex_albon）

在積分榜上，這差距變得更大。韋斯達賓的2020年表現出色，縱有5次提早上岸，仍以214分排第3，要不是最後一站平治的咸美頓（Lewis Hamilton）放棄追擊隊友保達斯（Valtteri Bottas），「韋少」可能已經成為了車手榜亞軍。

另一邊廂，2019年最佳新秀艾邦只曾於艾費爾站退賽（按：奧地利站因已完成九成賽事，規例上當作完賽），於麥捷倫站及巴林站以第3走上頒獎台，兩度得第4，有3站於10名以外完成比賽，明顯力有不逮，未能達成紅牛以第4名完成賽事的目標。

排位賽更是一面倒，艾邦今年17站都在隊友後面出發，而且每次都比韋斯達賓慢0.2秒以上，相差最近一站已是意大利站的0.295秒。

艾邦於麥捷倫站終於走上頒獎台。（Getty Images）

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紅牛賽車「難揸」非表現差原因

當然，用韋斯達賓跟艾邦比，對這名24歲的泰國車手不公平，前者早已被視為未來的世界冠軍，亦是紅牛重點栽培的對象，但在賽車世界中，隊友是第一大敵，因為大家擁有是相同的賽車，不能如跟平治鬥時用「車之間有一定距離」作藉口。

艾邦2019年在紅牛二隊（即現時艾法托利）表現不算十分突出，但比賽時鬥心十足，爬頭膽量十足，比利時突然取代加斯利（Pierre Gasly）升上「大牛」令人意外，以他後半季的表現而言，更會覺得紅牛終於找到合適的二號車手，但今年卻跟加斯利獲提拔時一樣，顯得力不從心。

紅牛賽車比艾法托利快不少，賽車上不少部分都走向極端，並不容易駕馭，加斯利明顯就未能適應「大牛」而渡過了失望的半季。不過，艾邦2019年下半季表現出色，似乎未至於不適應RB系賽車。

今年的RB16某程度上是RB15的改良版，所以理應不會突然變得難以駕馭。艾邦亦未投訴過「難揸」（undrivable），相反是韋斯達賓不停投訴賽車問題多的是，但結果卻是荷蘭飛人11次上頒獎台，兩次奪冠，艾邦的問題並非賽車，而是自己。

加斯利與艾邦都是紅牛制度下的犧牲者。（Getty Images）

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太在意神人隊友變鑽牛角尖

紅牛在艾邦「上位」的最初9站讓他適應環境、新車，似乎沒有怎樣給艾邦什麼明確目標，艾邦亦知道2020年才是「見真章」的一季，故今季更希望進一步拉近與「韋少」的差距，卻不知道自己已在「鑽牛角尖」。車隊話事人漢拿（Christian Horner）曾透露，艾邦埋頭研究韋斯達賓的數據，到了過分的程度。

比賽時設定上可能往往重視隊友留下的資料，多於自己落場試車的感受，艾邦未能作出最佳設定，當然變得更辛苦。艾邦有加斯利的前車之鑑，怕失去自己的位置不敢放鬆，壓力大大影響表現。艾邦不是一名差勁的車手，但初出茅廬就在大車隊承受這種壓力，實在是要求太多。

艾邦應要等到2022年才有機會再落場作賽。（Getty Images）

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艾邦「休息」一年或許不是件壞事，如果紅牛2022年讓他重返正選行列，或許可以跑出2019年下半季的表現。不過，與此同時，紅牛亦需要檢討一下，在車手任命的操作上是否太過心急，欠缺詳細考慮，以免再出現加斯利、艾邦這樣的「悲劇」。

在成績至上的世界中，沒有哪支車隊會講人情味，但紅牛近兩年卻似乎太殘酷無情。

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