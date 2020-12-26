【賽車熱話】巴西車手「老定」衝線尷尬收場　最後直路上演大逆轉

「做人切忌太有自信，衝線切忌太早慶祝」 巴西早前舉行的超級電單車系列賽最後一站，領先車手韋尼斯莫眼見終點線就在前方，奪冠在望，拍定手先，豈料神奇的事就在大直路上演。

本年度的巴西超級電單車系列賽（Superbike Brazil）閉幕戰，在中部戈亞尼亞（Goiânia）的冼拿國際賽車場（Autodromo Internacional Ayrton Senna）上演。

今站「Evolution」級別賽事，出現極尷尬的一幕。領先車手韋尼斯莫（Andre Verissimo）在最後一圈有一定的優勢，只要安份守己衝線，這個分站冠軍十拿九穩。9號戰車的韋尼斯莫在最後階段，不忘回頭查看尾隨戰車的距離。

韋尼斯莫兩度回頭查看後方戰車的距離。（影片截圖）

韋尼斯莫進入最後直路，衝線在即，冠軍在望，他信心滿滿地雙手離開軚盤，並高舉雙手，恍如勝利巡遊一樣。韋尼斯莫可能忘記了一件事，就是忘記自己仍未衝過終點。

「假使世界原來不像你預期」，終點線亦不如韋尼斯莫預期的短。慶祝過後，突然醒過來，「點解仲未到嘅？」，驀然回首，發現後上的追兵已「勢凶夾狼」殺到。韋尼斯莫趕忙坐下，馬上加速，可惜為時已晚，兩架後上的戰車在終點線前超越他衝線，倘若韋尼斯莫懷着一顆謙卑，分站冠軍早已是他的囊中物。

「贏了贏了」，韋尼斯莫在大直路舉定手慶祝。（影片截圖）

領先車手「坐定粒六」變「中伏」逐格睇：

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韋尼斯莫由「坐定粒六」變「中大伏」，由冠軍變季軍，親手將冠軍奉送至對手手上，自己輕敵責無旁貸，衝過終點後難免「無癮」。今場賽事再一次證明，「一日未完場都仲有機會」，兩名永不放棄的車手，如今成為最大贏家，亞軍的費奴（Osvaldo Filho）希望與冠軍施加夫（Marcelo Skaf）「拍個手」慶祝，施加夫未有理會，只顧自己振臂。

「老友High個Five啦」，亞軍的費奴慘食檸檬。（影片截圖）

冠軍車手施加夫衝線過後慢慢慶祝。（影片截圖）

重溫羅斯奧地利站觸目驚心的一幕：

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同場加映：早前在桌球場上的「謎之失誤」：