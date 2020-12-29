【英超】車路士李城輪換出擊齊失分　基奧特建功仍遭維拉迫和

曼城隊中多名球員確診新冠肺炎，作客對愛華頓一仗臨時叫停，周一（28日）另外兩場英超聯賽如常進行。 「冬日快車」賽程頻密，球隊難免輪換出擊，頭場出戰的李斯特城收起尖刀華迪，擔正的箭頭伊恩拿祖12碼宴客，最終逼和水晶宮1：1。 另外，車路士主場鬥阿士東維拉，正選披甲的基奧特再有進賬，可惜未能在史丹福橋全取3分，同樣與維拉打成1：1平手。

李斯特城及車路士兩支前列球隊，周六（26日）完成上一輪賽事，兩日後再鬥今輪聯賽，「冬日快車」果然不停步。

曼城賽前驗出多名球員確診 作客愛華頓開波前4小時叫停

車路士在主場史丹福橋出擊接受阿士東維拉的挑戰，「黑馬」維拉今季表現突出，早前更曾經擊敗阿仙奴﹑利物浦及李斯特城，被稱為「前列剋星」。車路士近況反覆，近4場聯賽3度落敗，今仗面對維拉必然是一場硬仗。

車路士主帥林柏特曾投訴賽程過於頻密，今仗當然輪換出戰，與上仗不敵阿仙奴的正選陣容僅4人相同，狀態平平的「德國雙星」夏維斯及迪姆華拿雙雙先列後備，前線數糊的重任落在基奧特身上。該名34歲的法國前鋒不負眾望，接應芝維爾的傳中頭槌建功，上半場34分鐘為車路士取得領先。

維拉換邊初段即回敬一球，馬迪卡殊右路傳中，遠柱的艾加斯無人看管，近門一射破網，近5場聯賽攻入5球，助維拉下半場5分鐘追成平手。

車路士及後一次角球攻勢，禁區內一輪混戰，艾斯派古達門前補射建功，惜普列錫早前頭槌二傳越位在先，入球無效。維拉3分鐘後亦有反先的大好機會，中場麥甘尼推順後禁區外放冷箭，射門勁度十足，「車仔」門將艾度亞文迪「得個睇字」，惟皮球射中楣彈出，及後兩軍未能再添紀錄，結果打成1：1平手完場。

車路士近5場聯賽僅得1勝，連番失分下以26分暫列聯賽第6位，而阿士東維拉與車路士同分並以較佳的得失球差排第5位，更比車路士踢少兩場。

周一頭場，近兩仗失10球的水晶宮，主場迎戰李斯特城，力爭終止頹勢。李城同樣輪換出擊，前線尖刀華迪先列後備，中場大腦占士麥迪臣更不在大軍名單。

伊恩拿祖連番失機 李斯特城聯賽兩連和

李斯特城的小將左閘勞基湯馬士正選登場，上半場博得12碼，由伊恩拿祖操刀主射，窒步一射角度力度同樣欠奉，水晶宮門將古亞達單手撲出。取代華迪的伊恩拿祖今仗錯過不少入球機會，包括及後時間的近門頭槌高出。

戰至下半場，水晶宮由主力韋費特沙夏打破僵局，接應唐辛的傳中，遠柱撞射破網，58分鐘先拔頭籌。李城一球落後下，領隊羅渣士隨即換入華迪增強攻力，希望盡早收復失地，完場前終有收穫，哈維班尼斯在人群中起腳抽射，古亞達欲救無從，連續兩仗亦有「士哥」，83分鐘追成1：1平手，最終兩軍各得1分，和氣收場。

李斯特城連續兩場失分，雖然暫時以29分升上次席，但卻比同分的愛華頓踢多一場；水晶宮不勝走勢增至5場，以19分暫時升上第13位。

英超第16輪直播賽程（按圖放大）：