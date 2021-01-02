【足球轉會】熱刺孖寶被相中　曼城急尋阿古路接班人

踏入新一年，冬季轉會窗即將開啟，同時意味新一回合的「球員爭奪戰」隨時一觸即發。「開窗」在即，消息先到，外國傳媒稱曼城與巴黎聖日耳門兩大豪門，將熱刺前線及後場兩大將列為收購目標。

英超冬季轉會窗在英國時間周六（2日）起開啟，直至2月關閉，1個月時間讓英超列強添兵補強。轉會市場再度「投入服務」，根據慣例必然是消息滿天飛，但實際的交易不似預期，加上冬窗一向較少重磅交易。

2021年元旦日，熱刺成為轉會傳聞的主角，並非摩連奴有新目標，而是受害者，外國傳媒指曼城及巴黎聖日耳門兩大豪門對熱刺兩主將有興趣。

盛傳勁旅瞄準熱刺兩大主力，一旦成真，摩連奴必定相當「頭痕」。（資料圖片／Getty Images）

明年6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）

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曼城急尋阿古路接班人 天價求購哈利卡尼

曼城今季兩名箭頭阿古路及加比爾捷西斯，前者深受傷患困擾，加上該名阿根廷前鋒即將約滿；後者同樣傷患頻頻，即使傷癒擔正表現亦一般，近日更患上新冠肺炎，主帥哥迪奧拿曾經逼不得已排出「無鋒陣」或改由費蘭托利斯串演箭頭，但這個當然並非長遠之計。

阿古路年事已高，加上今季傷患困擾，曼城急需要找來前線的接班人。（資料圖片／Getty Images）

根據德國《圖片報》消息，哥迪奧拿有計劃在今年夏天羅致熱刺尖刀哈利卡尼，並做阿古路的接班人，據悉「藍月亮」準備9000萬英鎊的轉會費，誓將這名英格蘭代表隊隊長帶到曼城。

哈利卡尼必然是熱刺的進攻重心，今季除了顯示其入球能力外，造就隊友亦有一手，今季聯賽已交出9個入球及10個助攻。

哈利卡尼今季盡顯創造力，經常助攻予隊友。（資料圖片／Getty Images）

普捷天奴勢投PSG 英媒傳洛里斯是目標之一

前熱刺主帥普捷天奴近日與巴黎聖日耳門無限接近，消息一出，轉會傳聞不斷。英國《太陽報》透露普捷天奴已答應接任PSG領隊一職，「肥普」上任後當然引入熱刺舊部，當中包括熱刺失意的迪利阿里外，隊長洛里斯竟然是目標之一。

洛里斯擔任球隊隊長多年，本身離隊機會不大，但面對前主帥普捷天奴的邀請及家鄉的吸引下，難保34歲的洛里斯會否在今夏離隊回歸法國。《太陽報》透露熱刺方面已有兩手準備，倘若隊長確定離隊，已有替代的人選。

普捷天奴勢投巴黎聖日耳門，盛傳熱刺隊長洛里斯也是目標之一。（資料圖片／Getty Images）

無獨有偶，兩名接任人選亦與曼聯有關係，其中一人是暫任迪基亞副手的甸恩軒達臣，另一人正是效力西布朗的前曼聯青訓門將森莊士東。

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