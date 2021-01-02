【英超】普巴獲判爭議12碼　曼聯險勝維拉不敗完成聖誕快車

新年伊始，英超快車終於來到尾站。 曼聯在2021年首仗主場2：1擊敗阿士東維拉，在快車期保持不敗，更與利物浦並列榜首。一直備受注視的中場保羅普巴今戰交足貨，兩個入球都與他有關。

曼聯自去年11月中主場僅負阿仙奴之後，在本土賽事愈戰愈勇，聯賽打和曼城及李斯特城，其餘全勝。

普巴生性，曼聯迷安慰。（Getty Images）

面對今季遇強愈強的維拉，曼聯上半場戰來未見太大優勢，靠40分鐘一次右路快攻先開記錄。維拉前場壓逼，頂走迪基亞的解圍，落到普巴腳下。他用右腳控下，及時在維拉球員殺到前一挑，再加一頭頂前，空位頓時出現。拉舒福特腳背一撩，帶雲比沙卡引球衝刺到底線傳中。球飛向維拉防線的身後方，由安東尼馬迪爾入楔，近門頂入，讓主場領先半場。

馬迪爾飛身一頂，先開記錄。（Getty Images）

普巴策動的首個入球（按圖放大）

你有「身後波」，我有私家路。維拉在下半場58分鐘快開罰球，策動扳平一球。約翰麥甘尼快傳予左路的基亞利殊，他稍為停下才傳出地波，穿越至少5名曼聯球員的範圍，溜到遠柱由貝特蘭查奧爾控定再射入。惟扳平僅3分鐘，曼聯再次領先。

查奧爾近期腳風甚順，助維拉扳平。（Getty Images）

普巴背着杜格拉斯雷斯接應後，在禁區推入中路時突然跌低。VAR顯示，二人埋身接觸，雷斯右腿疑觸到普巴左腿，令普巴受干擾而跌低。但另一角度可見，普巴左腳觸碰雷斯右腳後，再碰到自己右腳才跌倒。曼聯獲判12碼，由般奴費南迪斯射入，憑此入球險勝2：1。

普巴跌倒，獲判12碼，惟甚具爭議。（Getty Images）

英超第17輪—曼聯2:1阿士東維拉（點圖放大）

+ 5 + 5 + 5

曼聯賽後與利物浦同樣16戰33分，因得失球差而排第2。維拉續以26分排第6，與其他6隊同分，包括凌晨作客1球小勝愛華頓的韋斯咸。

般奴今回主射沒有「大跳步」，一樣中鵠。（Getty Images）

曼聯的英超聖誕快車以不敗完結，以為可以休息就錯。他們聯賽盃打入準決賽，將於下周四（7日）凌晨對曼城，周日（10日）凌晨又要在足總盃第3圈對戰屈福特。

新年快樂，快車期終於完結。不過，曼聯未來一周依然無休息，要應付聯賽盃4強及足總盃賽事。（Getty Images）

英超第17輪直播賽程（按圖放大）：