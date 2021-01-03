【英超】錫菲聯不敵水晶宮又輸一場　破史上最長不勝紀錄

英超接近踢了一半，聯賽包底的錫菲聯依然只得兩分，戰績慘不忍睹。今仗作客水晶宮依然未能反底，主隊由舒洛比及伊斯各建一功，錫菲聯負0：2，打破英超史上最長不勝紀錄。

英超戰畢16輪賽事，包尾大幡的錫菲聯今仗前僅得兩分，若繼續不勝，將打破2012年由昆士柏流浪創下的最長不勝紀錄。

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英超第17輪戰果（按圖放大）：

錫菲聯想破咒，但開賽早段已被水晶宮「一盆冷水照頭淋」。水晶宮全場首個攻勢來自一次反擊，中鋒賓迪基第一時間傳給入楔的舒洛比（Jeffrey Schlupp），皮球稍稍省中錫菲聯守衛，舒洛比起腳又射中錫菲聯球員，終改變方向入網，水晶宮開賽4分鐘領先一球。

舒洛比早段建功，為水晶宮先開紀錄。（路透社）

入球功臣舒洛比戰至上半場末段因傷退下火線，由伊斯（Eberechi Eze）入替，該後備兵完上半場前個人表演，由後場以一己之力打反擊，擺脫數名敵衛，引球至禁區頂右腳一熨地波遠柱入網，水晶宮半場帶兩球優勢返回更衣室。

入球功臣舒洛比戰至上半場末段勇戰受傷。（路透社）

取代舒洛比的伊斯，上半場補時階段個人表現建功。（路透社）

縱然水晶宮領先兩球，但飽受傷兵問題困擾，繼舒洛比傷出後，賓迪基換邊初段同樣因傷被換出，由佐敦阿休入替，及後主將韋費特沙夏亦要軍醫入場治療，幸問題不大繼續作賽。一向是惹火人物的沙夏，被錫菲聯的積頓保利（Jayden Bogle）攔截後一時「火起」，深深不忿一手推向保利的臉上，但因球證看不到而逃過一劫。

沙夏一度需要軍醫治理，幸好未有大礙繼續作賽。（路透社）

錫菲聯最終未能追成較接近紀錄，以兩球不敵水晶宮，聯賽不勝紀錄增至17場，成為英超史上最長不勝紀錄的新保持者。

英超第17輪直播賽程（按圖放大）：