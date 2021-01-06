【英聯賽盃】熱刺兩球挫賓福特入決賽　孫興慜單刀建功盡顯速度

離打破13年錦標荒，熱刺只差一場！ 在英格蘭聯賽盃4強，熱刺憑穆沙施素高及孫興慜各建一功，主場以2：0擊敗英冠的賓福特，打入決賽。

雖然對手只是英冠球隊，但矢志打破錦標荒的熱刺，在今場英聯盃4強並沒有留力，孫興慜及哈利卡尼兩大主將正選披甲。他們在12分鐘就開紀錄，左閘利古朗傳中，中場穆沙施素高後上入楔，在禁區內無人看管，頭槌頂龍門上角入網。

【熱刺勝賓福特詳細戰情】

+ 8 + 8 + 8

其實，賓福特都有埋門機會，比賽的轉捩點是63分鐘，賓福特開出角球，賓諾克遠柱頭槌頂入中路，門前的艾雲東尼加多一頭，頂入網窩。不過，經過VAR的覆核後發現，艾雲東尼越位在身，入球無效。

這邊廂，賓福特未能追平；那邊廂，熱刺入多一球。

在70分鐘，熱刺靠快速反擊擴大比數，他們在後場搶到對手腳下球，傳至前場支點哈利卡尼，卡尼馬上橫傳予後上的尼當比利。此時，孫興慜由中線起含枚疾走，以高速奔向賓福特的防線。尼當比利看準機會，送上直線，孫興慜突破了賓福特防線接應，避開鏟截，單對單面對對方門將大衛拉耶，輕鬆射入。

在70分鐘，熱刺靠快速反擊擴大比數，他們在後場搶到對手腳下球，傳至前場支點哈利卡尼，卡尼馬上橫傳予後上的尼當比利。此時，孫興慜由中線起含枚疾走，以高速奔向賓福特的防線。尼當比利看準機會，送上直線，孫興慜突破了賓福特防線接應，避開鏟截，單對單面對對方門將大衛拉耶，輕鬆射入。

84分鐘，賓福特中場祖舒亞達施華鏟中熱刺防中賀積查治，被罰紅牌，賓福特的10人應戰，而賀積查治腿部傷口流血，要退下火線。最終，熱刺維持2：0勝局，打入聯賽盃決賽。

熱刺率先闖入英格蘭聯賽盃決賽。（路透社）

英聯盃決賽會在4月舉行，熱刺的對手會是曼聯及曼城的勝方。熱刺上次贏錦標，已經是2008年，當年他們在英聯盃決賽，憑貝碧托夫及活基治各建一功，踢到加時才以2：1擊敗車路士封王。熱刺在18/19球季曾打入歐聯決賽，但不敵利物浦得亞軍。

熱刺領隊摩連奴向來跟聯賽盃有緣，他每次在英格蘭教波，首個重要錦標都是聯賽盃。他初登英超，首度執教車路士時，首個冠軍就是2005年的聯賽盃，之後領球隊連贏兩季聯賽冠軍。當他第二度執教車路士，首項贏得的錦標正是2015年的聯賽盃，之後他再為球隊贏得英超。摩連奴在2016年入主曼聯後，撇除社區盾，首季第一項重要冠軍就是聯賽盃，之後他再贏歐霸盃。