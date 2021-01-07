【意甲】AC米蘭跨季不敗金身不保　名將之後領祖雲達斯作客報捷

歐洲五大聯賽唯一不敗之師AC米蘭，今輪意甲聯賽面對勁敵祖雲達斯，費達歷高基艾沙梅開二度，加上麥堅尼的入球，祖雲達斯以3：1擊敗AC米蘭，並終結「紅黑兵團」的跨季27場聯賽不敗紀錄。

自去年6月意甲復賽以來，AC米蘭去季12場不敗，而強勢延續至今個球季，今輪前已錄得15場不敗，上一次聯賽輸波已經是去年3月。

AC米蘭自去年3月不敵熱拿亞後，跨季聯賽27場不敗。（資料圖片／Getty Images）

由伊巴謙莫域以舊帶新的AC米蘭，今季愈戰愈勇，惟伊巴繼續受傷患困擾，在今場主場鬥祖雲達斯的大戰未能趕及復出，拉菲爾利亞奧及贊斯侯治等小將掛帥；祖雲達斯方面，阿歷士辛度及古達度先後確診染疫，C朗當然繼續正選披甲，配合戴巴拿及費達歷高基艾沙攻堅。

【近期染疫球員】

+ 3 + 3 + 3

今季祖雲達斯並不如過往般一枝獨秀，早早已在聯賽榜彈出，今仗面對榜首的AC米蘭全取3分的話，便能收窄與榜首的差距。

作客的祖雲達斯上半場中段先開紀錄，戴巴拿一記美妙的後腳助攻，費達歷高基艾沙入楔順勢一射破網，「祖記」18分鐘領先。AC米蘭不甘示弱，上半場末段卡拿比亞接應利亞奧橫傳撞射建功，追成1：1平手。

費達歷高基艾沙兩度接應戴巴拿的傳送轉化為入球，助祖雲達斯擊敗AC米蘭。（路透社）

戴巴拿與基艾沙這個組合，今仗相當活躍，小基艾沙下半場再度接應戴巴拿的傳送，切入大位左腳射出一記地波，再度收死AC門將當拿隆馬，62分鐘梅開二度並再取領先。

美國籍中場韋斯頓麥堅尼及後近門勁射破網，為祖雲達斯在76分鐘奠定勝局，3：1擊敗AC米蘭。

麥堅尼近射為球隊奠定勝局。（路透社）

除了梅開二度的小基艾沙外，門將施捷斯尼亦是居功至偉，該名祖雲達斯鋼門雖然有失球，但依然錄得8次撲救，多次化解AC米蘭的攻勢，絕對是贏波功臣之一。

C朗今仗踢足90分鐘卻未有進賬，入球重任落在基艾沙身上，C朗及後亦在社交網站發文，直言這是一場重要的勝仗，並希望球隊繼續這股氣勢。

施捷斯尼今仗錄得8次撲救，是祖雲達斯的贏波功臣之一。（路透社）

AC米蘭跨季27場聯賽不敗走勢告終，同市宿敵國際米蘭同樣落敗，錯過升上榜首的機會 。AC米蘭仍然以37分獨領群雄，國米落後1分緊隨其後，祖雲達斯以30分升上第4位，並比前3位的球隊踢少一場。

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