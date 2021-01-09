德甲｜慕遜加柏反勝拜仁　詭異手球連球會Twitter小編也崩潰

德甲班霸拜仁慕尼黑凌晨遭遇滑鐵盧，3個月以來首次落敗。這次去季三冠王作客一度領先兩球，卻被慕遜加柏半場扳平，復於下半場反勝3：2。 今戰主角必定是慕遜加柏中場科利安尼奧侯斯，上半場犯手球引致12碼，過程突兀連球會小編都難以解釋，下半場卻以射出世界波將功補過，成為贏波功臣。

兩支歐聯淘汰賽分子對壘，拜仁一度形勢大好，上半場20分鐘先多謝對手送禮。艾方素戴維斯（Alphonso DAVIES）在禁區頂短傳，被慕遜加柏解圍，但拜仁球員舉手投訴。球證查看VAR，發現尼奧侯斯（Florian NEUHAUS）犯手球，吹罰12碼，由利雲度夫斯基先開記錄。

咁大份禮物，利雲度夫斯基點會放過？（Getty Images）

畫面所見，傳球高度低於膝部，亦無威脅，尼奧侯斯卻先伸長手，手指觸球後才「縮都縮唔切」放到身後。這一幕「超自然現象」驚呆不少人，包括慕遜加柏英文Twitter的編輯，只能有話直說：「VAR發現，尼奧侯斯犯了他自己不能解釋的手球。腦袋『跳掣』的例子」。

可能係三井壽上身，「教練我想打波呀」。（影片截圖）

點解釋？小編話「冇得拆，照直講」。（慕遜加柏Twitter）

拜仁在領先後6分鐘由哥列斯卡（Leon GORETZKA）禁區頂勁射破網，但兩球優勢在完半場前化為烏有。莊拿斯荷夫曼（Jonas HOFMANN）在35分鐘入楔單刀扳回一城，再於補時前接應隊友自中場線的直線，把握拜仁「裝越位」失敗，追回返回更衣室。

尼奧侯斯半場修理好，立即射出世界波。（美聯社）

荷夫曼下半場49分鐘策動反勝一球，橫傳交予「線路回復正常」的尼奧侯斯。他在娥眉月內燙射直飛上角，將功補過反超前。拜仁力追仍無法收復失地，結果今季德甲第2次落敗，暫時領先次席RB萊比錫2分，但多踢1場；慕遜加柏暫列第7。

贏波功臣，威威。（慕遜加柏Twitter）

尼奧侯斯的手球賽後成為網民笑料，有人指「睇波咁耐見過最蠢嘅手球」、「最奇怪嘅手球」。他成為贏波功臣，賽後受訪表示面對兩球失地，輸無可輸只可放膽向前。對於「跳掣」手球，他說：「我出於本能反應，好愚蠢，但我提自己不要想了。能夠射入反射一球，超級開心。」