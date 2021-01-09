【西甲】寒流風雪襲西班牙　皇馬出發有困難　馬體會一仗宣告延期

寒流襲西班牙，各個地區受暴風雪吹襲，陸空交通同樣大受影響。 西甲勁旅皇家馬德里今輪聯賽作客奧沙辛拿，皇馬特意提早一日出發，卻遇上暴風雪，眾將在包機上苦等超過3小時才可起飛。另外，畢爾包前往馬德里的班機，同樣因惡劣天氣而取消，今輪部分西甲賽事能否如期進行成疑。

寒流來襲，西班牙各地大雪紛飛，路面積雪，各地的陸空交通受阻，首都馬德里及其他省同時提升天氣警戒級別至最高，而西班牙傳媒指馬德里的降雪量是40年最多。

西甲勁旅皇家馬德里同樣受惡劣天氣影響，「銀河艦隊」今輪作客奧沙辛拿，因為天氣的關係，皇馬罕有地提早一天出發，當地周五（8日）晚上出發，原定在晚上7點到達北部城市的機場。

大雪落不停，巴拉哈斯機場（Barajas Airport）一片白茫茫，能見度過低，皇馬包機遲遲未能起飛，眾將只好在機上呆等，等了又等，終於在晚上10點半成功起飛，並順利抵達北部城市潘普洛納（Pamplona）。

馬德里巴拉哈斯機場一片白茫茫，皇馬專機延遲超過3小時才能起飛。（Twitter截圖）

「落雨不怕，落雪也不怕」，西班牙《阿斯報》透露皇馬方面竟然要求對奧沙辛拿的一仗提早開賽，事關根據天氣預測，當地在中午時份降雪量最少，相比原定在當地晚上9點開賽較為適合。同時，皇馬同樣對賽會的遲緩反應感不滿，他們認為賽會應果斷押後賽事，而非強迫作客隊伍冒險前往其他地方。

落雪也不怕，皇馬眾將如常訓練：

今輪另一場西甲，畢爾包原定造訪馬德里體育會，不過因惡劣天氣而未能降落巴拉哈斯機場，畢爾包的專機最終未能起飛，被迫打道回府。西甲賽會在開賽前6個半小時前，決定馬體會對畢爾包的賽事延期，擇日再戰。