【英足總盃】曼聯阿仙奴齊晉級　阿迪達望奧巴美揚重拾自信

英格蘭足總盃第三圈，英超球隊都悉數晉身下一圈，但即使面對較低組別球隊，也不一定如4：0大炒史篤城的李斯特城般輕鬆。 曼聯對今季降落英冠的屈福特，大幅輪換下只能一球小勝，名宿里奧費迪南更批評一眾後備兵浪費上位良機；阿仙奴對同是英超球隊的紐卡素，則踢到加時才鎖定勝局。

曼聯今仗對屈福特，正選名單較上周聯賽對曼城作出9個調動，球隊神射手般奴費南迪斯列後備，由繼續正選的麥湯米尼（Scott McTominay）出任隊長，今夏加盟後一直未有太多正選機會的雲迪碧克，及其他「邊緣人」如連格、桑馬達、班頓威廉斯、阿歷士迪尼斯等都正選上陣。

曼聯大幅輪換下擊敗屈福特：

+ 3 + 3 + 3

開賽僅5分鐘曼聯就領先，阿歷士迪尼斯左路開出角球，出任隊長的麥湯米尼在十二碼點附近頂彈地波，皮球擊中內柱入網成1：0。不過賽事餘下的85分鐘，場面上佔優的「紅魔鬼」一直未能再添入球，兩軍射門數亦是相當接近的19對18球，曼聯最終以1：0獲勝，晉級第4圈。艾歷拜利在比賽期間遭甸恩軒達臣出迎時意外以膝頭撞頸，需退下火線，蘇斯克查指他雖無腦震盪，但需作進一步檢查。

里奧費迪南：他們錯過大好機會

對屈福特僅能小勝，任球評的曼聯名宿里奧費迪南就顯得不太滿意，他指出雖然晉級最為重要，但認為一眾邊緣球員未能把握大好機會：「對於一眾邊緣球員來說，今場是令領隊留下印象的大好機會，但在全隊之中，就只得不是邊緣球員的麥湯米尼表現及格。對於那些希望趁今場好好表現、爭取更多上陣時間的球員來說，大概錯過了大好機會。」

曼聯名宿里奧費迪南認為，一眾曼聯邊緣球員錯過爭取出場時間的機會。（Getty Images）

同日另一場有衛冕的阿仙奴對紐卡素，到法定時間結束仍戰成0：0，需加時再戰，到109分鐘，由後備入替、近期表現突出的小將伊美路維（Emile Smith Rowe）接應拿卡錫迪傳送破門，這位20歲中場一度被判侵犯桑恩朗達夫遭出示紅牌驅逐，但經VAR檢視後終收回。到117分鐘，奧巴美揚再近門射入，鎖定2：0勝局，晉級之餘亦助「兵工廠」在各項賽事取得兩連勝。

奧巴美揚今季屢被批狀態低迷，在英超僅獲得3個入球，連同歐霸盃及足總盃在內亦只得5球進帳，與上季最終在各項賽事轟入29球的佳態相去甚遠。阿仙奴主帥阿迪達期望，這個入球可令他重拾信心：「這個入球對他來說非常關鍵，他需要信心，希望這記入波可令他回復以前穩定取得進帳的狀態。」

阿仙奴戰至加時以2：0擊敗紐卡素：