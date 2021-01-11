【英足總盃】車路士德國雙星建功輕鬆晉級　列斯聯遭滑鐵盧出局

英格蘭足總盃第3圈大致完成，周日（10日）再有5支英超球隊登場，當中包括車路士﹑曼城及熱刺的「Big 6」，悉數輕鬆晉級。 不過，足總盃始終是「爆冷溫床」，列斯聯便遭英乙的卡維尼踢出局，白禮頓與另一支英乙球隊紐波特郡亦要戰至互射12碼才險勝晉級。

繼曼聯﹑利物浦及阿仙奴先後晉級後，另外3支英超「Big 6」周日登場，同樣面對低組別球隊。車路士主場迎戰會徽為一隻蝦的英乙摩甘比，面對「蝦頭」，車路士未有怠慢，派出不少主力上陣，當中包括「德國雙星」迪姆華拿及夏維斯，把守最後一關則是終走出「雪櫃」的阿列沙巴拿加。

兩軍實力有明顯差距，車路士憑美臣蒙特一記割草式遠射打開缺口，18分鐘先開紀錄。臨完上半場前，迪姆華拿接應同鄉夏維斯的頭槌二傳，白界線前將皮球撞入空門，終於打破兩個月的入球荒。「車仔」換邊初段即由赫臣奧杜爾擴大領先紀錄，夏維斯亦不讓同鄉專美，完場前近門頭槌得手，為車路士「埋齋」4球輕取摩甘比。

迪姆華拿打破兩個月的入球荒，助球隊大勝「蝦頭」摩甘比。（路透社）

同樣主場出擊的曼城，面對英冠的伯明翰，早前確診新冠肺炎的基爾獲加及加比爾捷西斯今仗病癒復出正選披甲，隊長奇雲迪布尼亦是正選之一。

早前患肺炎的加比爾捷西斯今仗病癒復出。（路透社）

今場賽事在上半場已分出勝負，貝拿度施華以一球精彩的車身窩利抽射，開賽8分鐘打開紀錄，7分鐘後接應迪布尼的橫傳輕鬆撞射破網，15分鐘梅開二度。菲爾科頓及後禁區頂射出一記地波，再度收死伯明翰門將，33分鐘遙遙領先至3球。馬列斯在下半場曾將皮球送入網內，不過越位在先「食詐糊」，曼城依然清風送爽以3球淨勝伯明翰晉級。

貝拿度施華開賽15分鐘梅開二度，助曼城3球輕取伯明翰晉級。（路透社）

抽到「靚籤」的熱刺，今仗作客第8級球隊馬連（Marine），該支「辛組仔」未能上演史上最瘋狂的大冷門，熱刺憑卡路士雲尼斯奧斯連中三元，加上盧卡斯莫拉及小將達芬（Alfie Devine）各建一功，5球大勝馬連躋身第4圈。

英格蘭足總盃第3圈焦點戰果：

英超「Big 6」贏得輕鬆，但足總盃畢竟是「爆冷溫床」，冷門賽果怎可少，列斯聯成為今次的「受害者」。由比爾沙領軍的列斯聯，今仗作客英乙的卡維尼（Crawley Town），下半場竟然連失3球，最終爆冷不敵卡維尼出局，與西布朗齊齊不敵低組別球隊，行人止步。

足總盃今輪最大冷門，必定是英乙的卡維尼主場3球擊敗列斯聯。（路透社）

白禮頓作客英乙「二哥」的紐波特郡，差點陰溝裏翻船，以為馬治90分鐘的入球可以絕殺對手，豈料韋斯達在補時6分鐘擺烏龍，兩軍在加時互無紀錄，最終白禮頓互射12碼以4：3險勝紐波特郡晉級。

英乙「二哥」紐波特郡與白禮頓戰至互射12碼僅負出局，雖敗猶榮。（Getty Images）

英超第18輪直播賽程（按圖放大）：