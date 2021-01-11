【英足總盃】熱刺造訪利市小鎮輕鬆晉級　當地球迷各出奇謀睇球星

有否想過，家樓下的足球場有英超球隊造訪作賽，馬連主場附近的居民大概就有這種感覺。 英格蘭足總盃第3圈，第8級球隊馬連主場迎戰英超勁旅熱刺，越級挑戰，出局已是意料中事，難得有英超球隊來訪，附近居民當然湊熱鬧，更吸引超過3萬名球迷買下虛擬門票，為該支「辛組仔」帶來一筆可觀的收入。

位處默西賽德郡的馬連（Marine），是一支角逐非聯賽北部超聯屬下西北部甲組的球隊，即是英格蘭聯賽體系中的第8級聯賽。馬連在今季足總盃過關斬將，連贏8場殺入第3圈，有機會在足總盃的大舞台亮相。

馬連都不敢想像，有朝一日竟然歡迎熱刺造訪。（路透社）

熱刺抽到好籤作客「辛組仔」馬連，今仗當然派出副選上陣，前線由卡路士雲尼斯奧斯掛帥，配合盧卡斯莫拉及迪利阿里攻堅，孫興慜及「大師兄」加里夫巴利同樣先列後備。面對第8級球隊，足夠有餘，雲尼斯奧斯上半場連中三元，加上莫拉的入球，半場已輕鬆領先4球，小將達芬（Alfie Devine）下半場錦上添花，熱刺5球大勝晉級，「孫仔」難得可以在場邊全場做觀眾。

熱刺的「巴西孖寶」雲尼斯奧斯及盧卡斯莫拉上半場攻入4球，助熱刺奠定勝局。（路透社）

英格蘭足總盃第3圈焦點戰果：

一支第8級球隊，主場規模必然不能與英超球會相提並論，馬連主場只能容納大約3000人，球場與場邊後備席的距離十分近。球場處於民居附近，僅以鐵絲網圍繞球場，不少附近居民可以足不出戶，打開門口便可觀看賽事。

一支地區球隊，主場不大，後備席與球場僅一步之遙。（路透社）

小小鄉鎮，遇上英超勁旅，當馬連隊巴駕往球場時，當地居民無視防疫令，夾道歡迎，為地區球隊打氣。難得英超球隊來訪，與球星如此接近的距離，機不可失，馬連主場外圍佈滿球迷，不少球迷在家中窗戶及屋頂支持地區球隊「打大佬」，更有球迷帶來高普的紙板，以假亂真，成功搶鏡，希望有高普的加持下可以創出奇蹟。

馬連場外聚集不少球迷，其中一名球迷更帶來高普紙板，希望為地區球隊帶來好運。（路透社）

除了熱刺抽到好籤，對馬連同樣是好籤，作為一支非聯賽球隊，相信發夢都想不到有機會與英超球隊交手，對馬連也是一場及時雨。新冠疫情影響下，英格蘭所有非聯賽賽事暫停，使馬連財政大受影響，加上今仗對熱刺閉門作賽，連門票收入都未能落袋，幸好同市的利物浦名宿加歷查出手贊助。

為彌補收入，馬連CEO特意推出虛擬門票及抽獎，大獎是當馬連的「一日領隊」，馬連官方Twitter及後公布，超過3萬人購買虛擬門票，對於全隊球員合共周薪僅1750英鎊的球隊，這個數字與熱刺球員的周薪，簡直是「蚊髀同牛髀」，這3萬門票對他們的收入十分重要。

馬連小球迷為當地球隊打氣。（路透社）

馬連領隊尼爾楊格（Neil Young）直言今仗是球會的「救生索」，今場的收入對馬連及後營運相當有幫助。楊格同樣盛讚熱刺沒有欺場，充分尊重馬連，並沒有因為他們是低組別球隊而輕敵，「熱刺今仗大可以派出副選球員，就如加里夫巴利絕對可以不上陣，但摩連奴依然派他上場，這是對我們的尊重。我們球隊可以躋身這階段，他們需要為自己而感到自豪。」

因為防疫規定的關係，馬連錯過與熱刺球員「集郵」的機會，未能交換球衣，有見及此，熱刺方面特意向馬連送上全隊的球衣，以作紀念。

英超第18輪直播賽程（按圖放大）：