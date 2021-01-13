【英超】錫菲聯終於識贏波　紐卡素「神巧合」送溫暖

踢到第18場聯賽，榜尾錫菲聯終於贏波！他們靠後備上陣的比利沙柏射入12碼，主場以1：0贏紐卡素，終結跨季連續20場聯賽不勝的頹勢。不過，心水清的網友發現了一個神奇的巧合，在07/08球季那支被視為英超史上最弱的打比郡，全季只贏過一場比賽，正正是主場贏紐卡素1：0。

周二晚3場英超賽果（按圖放大）：

錫菲聯在當地時間周二晚迎戰紐卡素，他們受傷病影響，今場連9個後備名額都未能坐滿，只安排了7名後備球員。錫菲聯今場表現對辦，全場佔66%控球，射門17次當中，有4次中目標。紐卡素完半場前，有中場賴恩費沙在3分鐘內接連侵犯約翰費歷克及麥哥迪克，兩黃一紅被逐。

踢多一個的錫菲聯在73分鐘獲12碼，球證翻看VAR片段後，認為紐卡素中堅費達歷高費南迪斯在禁區內手球。後備上陣的比利沙柏主射入網，攻入個人錫菲聯生涯的第100個聯賽入球。最後，錫菲聯就靠這個12碼入球，主場以1：0擊敗紐卡素。他們贏波後得5分，續排榜尾，比尾二的西布朗仍少3分。

【比利沙柏為錫菲聯攻入奠勝入球】

這是錫菲聯今季聯賽第一場勝仗，他們今季之前只試過兩次和波，其餘聯賽全敗。跨季計的話，他們今場結束連續20場聯賽不勝的頹勢，再上次贏波已經是7月初贏車路士3：0。

錫菲聯領隊韋達（Chris Wilder）說：「我想像得到，賽後會有很多人談論紅牌及12碼，但我們的表現是配得上這場勝利。所有人都需要一點運氣，但這不是好運大爆發。考慮到我們的排名，我們今場的發揮非常好。」錫菲聯將進入「死亡賽程」，未來5場要對熱刺、曼聯、曼城、西布朗及車路士。

錫菲聯踢了半季，今場贏了紐卡素1：0後，亦只得5分，有機會打破打比郡在07/08球季創下的英超史上最低分紀錄，當季打比郡只得11分。有心清水的網友發現，原來07/08球季的打比郡全季只贏過一場聯賽，就是主場勝紐卡素1：0，十分巧合！

【外國網民發現「神巧合」】

【回顧2007年打比郡勝紐卡素1：0】

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英超第18輪餘下賽程（按圖放大）