【西甲】捷比亞復出即有料到　馬體會一個精明收購做冬季冠軍

西甲榜首球隊馬德里體育會對陣前列的西維爾上演一場「矛盾大戰」，客軍無論控球或射門次數均佔盡上風，惟韌力十足的馬體會憑安祖哥利亞（Angel CORREA）和沙奧尼古斯（SAUL NIGUEZ Esclapez）的入球2：0勝出，延續榜首優勢並成為冬季冠軍。 「只要我們做好防守，就能帶來破壞」，馬體會主帥施蒙尼賽後一句話總結今仗，同時亦是球隊今季一路領放的寫照。

西班牙近日受寒流吹襲，處於馬德里市近郊的萬達大都會球場只有零下7度，球場邊可看到厚厚的積雪。寒冷天氣無阻兩軍攻勢，開賽僅6分鐘，今季由巴塞轉投西維爾的拿傑迪錫近門施射被馬體會門將奧比歷快一步沒收。

17分鐘，右翼衛捷比亞後上助攻，他看準禁區內的隊友安祖哥利亞無人看管輕輕一傳，後者趁對方守將趕到前轉身射門，為馬體會先開紀錄。

安祖哥利亞為馬體會先開紀錄，他的入球來自停賽10周復出的捷比亞助攻。（路透社）

【馬體會-7℃度戰勝西維爾】（按圖放大）

+ 7 + 7 + 7

捷比亞復出即有料到

今仗是捷比亞自去年12月23日因違反賭博規則被罰停賽10周後首度復出上陣，這個英格蘭守將助攻助守表現落力，兩個入球都有相當功勞。

西維斯落後下積極反撲，可惜攻勢不是被馬體會守將瓦解，便是自己把握不到。戰至76分鐘，捷比亞放一個長波予馬高斯洛蘭迪（Marcos LLORENTE）右路快放，後者地波傳中，沙奧尼古斯在禁區邊勁射入網，為馬體會奠定2：0勝果。

蘇亞西斯今仗對西維爾雖然沒有士哥，但他今季已有9球進帳，是球隊穩佔榜首一大功臣。（Getty Images）

一個收購 劍指西甲冠軍

全取3分後，馬體會以16仗得41分續排榜首，領先多踢兩場的皇家馬德里4分，跟巴塞隆拿的差距更達7分。

馬體會今季持續領放，一方面受惠於兩大班霸皇馬和巴塞表現不穩，尤其是季初脫腳的後者。另一方面，從巴塞免費收購得烏拉圭射手蘇亞雷斯，令球隊門前把握力大為提升。已屆33歲的「阿蘇」速度不復全盛期，惟射術、鬥心不減，今季12次西甲上陣攻入9球，成為隊中首席射手，亦成為馬體會取分之匙。

當然現階段為時尚早，尤其巴塞隆拿和美斯近日狀態全面復甦，全力從後趕上。然而正如施蒙尼所講，「只要踢好每一場，就會有好成績。」近日球隊有意收購里昂前鋒穆沙迪比利（Moussa DEMBELE），施蒙尼承認談判已達最後階段，勢為前線再添火力，領軍繼2013/14球季後再次打破皇馬、巴塞壟斷，劍指西甲錦標。

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