【澳網】比賽中確診新冠肺炎　美國球手這個決定令第3人獲益

在多哈舉行的澳網男單資格賽首圈，美國球手古特拿（Denis Kudla）對摩洛哥的班捷卓（Elliot Benchetrit），當古特拿只差一局就勝出之際，他知道自己確診新冠肺炎。如果班捷卓守住得住一局，古特拿就要退賽，但古特拿最終以6：4及6：3先淘汰班捷卓，再因染疫而退賽。換言之，古特拿原定下圈的對手史雲尼（Dane Sweeny）自動晉級。

這場比賽在當地時間周一舉行，古特拿先贏6：4，到第2盤，古特拿領先5：3，在第9局期間，他收到新冠肺炎測試結果呈陽性，需要退賽及到酒店隔離。不過，古特拿沒有馬上退賽，而是打完第2盤第9局後，贏多盤6：3後才退賽。

古特拿在資格賽首圈比賽期間，得悉自己確診新冠肺炎。（資料圖片/Getty Images）

落敗的班捷卓在社交網站解釋當時的情況：「在5：3時，他們知道了檢測結果，簡單總結，如果我贏到那一局，由3：5追到4：5的話，我就可以晉級次圈。」雖然在盤數及局數都落後，但班捷卓只要贏到這一局，他就能夠晉級，因為古特拿在第9局後一定要退賽。

班捷卓表示，只要他守得住第2盤第9局，他就可以晉級，但他最終輸波。（班捷卓Instagram）

古特拿這次在比賽中確診，揭發賽會的防疫漏洞，原來有球手在取得陰性結果前都可以比賽。與古特拿比賽的班捷卓在落敗後不用隔離，據班捷卓在社交網站透露，他已經搭飛機離開多哈了。

班捷卓出局後，不用隔離，就可以搭飛機離開。（班捷卓Instagram）

古特拿贏了班捷卓後才退賽，所以班捷卓無法晉級，換言之，最大得益者是古特拿次圈的對手澳手小將史雲尼，持外卡的史雲尼可以自動晉級到最後一圈。除了古特拿外，阿根廷球手施雲度奴（Francisco Cerundolo）在次圈前亦確診新冠肺炎。

史雲尼因為古特拿退賽，自動晉級資格賽最後一圈。（資料圖片/Getty Images）

受疫情影響，今年澳網正賽押後3周，到2月8日起舉行。所有參賽球手都要在賽前於酒店房內隔離14日。不過，「瑞士天王」費達拿將不會出戰今屆澳網，他身體狀況大不如前，需要更多時間養傷，他的經理人公司上月，發表聲明，表示費達拿將不會出戰澳網。

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