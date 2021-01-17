【英超】高普引費格遜一個舉動證關係密切　費Sir後悔錯過軒達臣

今季英超爭標形勢極為緊湊，今晚深夜的「雙紅會」，更是榜首的曼聯作客大戰衛冕的利物浦，論兩軍水平，是近年最為勢均力敵的雙紅會。 大戰前夕，兩軍人物都成為傳媒的報道焦點，高普回應了兩個有關自己與曼聯的問題，曼聯傳奇領隊費格遜受訪時也談及高普，雙雙成為球迷熱話。

《利物浦回聲報》報道，高普周五（15日）出席一個網上慈善活動，談及為何自己在2013年獲費格遜（Alex Ferguson）邀請執教曼聯、成為其接班人時，拒絕了這機會。當時高普與多蒙特仍有合約、亦剛帶領「蜜蜂兵團」打入歐聯決賽，惜最終敗予拜仁慕尼黑。

最終，高普在2015年季尾提早結束合約，離開執教8年的多蒙特，同年10月接替被炒的羅渣士，接掌利物浦帥印。

高普在2015年執掌利物浦。（Getty Images）

高普稱，從未回望自己當初拒絕曼聯的決定，「我從來沒有想像過，自己若成為曼聯領隊會是什麼情況。一次都沒想過，一秒都沒想過。」又強調利物浦才是適合自己的球會：「我在利物浦過得很好，這地方很適合我，一切都很好……單是說天氣，利物浦已經比曼市好了！」

與費格遜私交甚篤 「也許我該學他」

雖然請費格遜吃了顆大檸檬，但高普強調，自己與費Sir關係一直極佳：「我們一直有聯絡，他會傳訊息給我。」高普更以對方一個舉動佐證，並以Alex稱呼費Sir，道：「Alex常常轉電話號碼，每次他都會告訴我新號碼，這真是莫大榮幸……我不是常常轉號碼的人，也許我也該學學他了。」

高普指，費格遜雖然經常改電話號碼，但必定會告訴他新號碼。（Getty Images）

雖然兩人私交甚篤，但高普也強調「公還公、私還私」，道：「我跟Alex關係很好，我們是朋友，但星期日還是各為其主，他想曼聯贏波、我則想利物浦贏波。」費格遜近日在另一慈善活動上，也坦言這位好朋友帶領紅軍的表現使他甚為懊惱：「幸好我已經退休，這兩季的利物浦實在踢得太好了。」

費格遜談利物浦隊長 「我錯過了他」

費格遜同時提及，2011年利物浦簽入現任隊長佐敦軒達臣時，他亦想將此子由新特蘭帶到奧脫福球場，「當時我們已準備出價，但醫療團隊說他的跑姿會令他很易受傷，我的理念一直是簽入不易受傷的球員……如今，他已證明自己是個極出色的球員，由我聽回來的各種故事，也反映我錯過了一個很好的球員。」佐敦軒達臣效力紅軍踏入第11年，除以隊長身份領軍連奪歐聯冠軍及英超冠軍，個人也獲選為2019/20球季英格蘭足球先生。

【從劣評如潮到英格蘭足球先生：佐敦軒達臣的冠軍隊長之路】

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