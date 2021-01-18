西超盃｜美斯完場前火起變紅牌阿姑　巴塞加時飲恨不敵畢爾包失冠

巴塞隆拿與畢爾包在周日（17日）深夜爭奪西班牙超級盃錦標，即使基沙文梅開二度，畢爾包完場前追成平手，賽事需要進入加時分勝負，伊拿基威廉斯加時攻入奠勝一球，以3：2反勝巴塞高舉西超盃錦標。 巴塞隊長美斯在球賽結束前，一掌打中對手的後腦，被球證直接出示紅牌被逐，拿下巴塞生涯首面紅牌。

上季西甲及西班牙盃冠﹑亞軍4支球隊，角逐今季的西班牙超級盃錦標，巴塞4強與皇家蘇斯達120分鐘打成1：1平手，並以互射12碼險勝對手躋身決賽；畢爾包則以2：1力克皇家馬德里晉級。

巴塞隆拿主帥朗奴高文派出靈魂人物美斯配合基沙文及奧士文尼迪比利攻堅，戰至上半場末段打開紀錄，美斯接應佐迪艾巴傳中撞射，被對手擋出不遠，後上的基沙文補射入網，40分鐘先拔頭籌。巴塞的領先優勢僅保持兩分鐘，畢爾包的迪馬高斯門前挑射建功，閃電追成1：1平手。

畢爾包下半場一次罰球攻勢將皮球送入網內，魯爾加西亞跳頂入網，惟球證翻查VAR認為越位在先「食詐糊」。畢爾包及後繼續不俗的勢頭，伊拿基威廉斯禁區內施射中網側。巴塞及後左路一次突破，佐迪艾巴地波傳中，基沙文門前撞射得手，77分鐘梅開二度，並協助巴塞再度領先。

巴塞早前的越位波已露出防守死球的破綻，畢爾包完場前再度憑死球數糊，蒙尼恩斬中，維拿利巴衝前搶點快腳一射建功，90分鐘攻入重要的扳和入球，今場西超盃決賽需要以加時分勝負。

加時開賽僅3分鐘，早前交出助攻的前鋒伊拿基威廉斯，左路扣入大位，右腳一熨直飛死角，巴塞鋼門達史特根飛到盡亦告投降，畢爾包憑這腳世界波反超前3：2。基沙文往後時間有望連中三元，接應隊友傳中凌空抽射，可惜未能命中目標。

巴塞未能追平外，隊長美斯突然理智線斷裂，完場前入楔時右手大力一揮，擊中對方入球功臣維拿利巴的後腦勺，應聲倒地，巴塞球員走到維拿利巴身旁投訴他「插水」，球證走到場邊觀看VAR，認為美斯是惡意犯規，故向他出示紅牌，美斯代表巴塞出戰超過750場，首度成為「紅牌阿姑」，最終巴塞2：3飲恨不敵畢爾包，屈居亞軍。

美斯無名火起逐格睇：

美斯領紅被逐，當然有手尾跟，必定逃不過停賽，視乎比賽委員會的判決，美斯可能最多被停賽4場。巴塞領隊朗奴高文賽後維護美斯，直言理解他為何如此「燥底」，事關對方多次侵犯他，球證也視而不見。