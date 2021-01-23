【西貢行山路線】先登標尖角再看破邊洲　多角度欣賞東壩地質奇觀

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-23 08:46

萬宜水庫東壩景色壯麗，是地質公園的熱門景點。漁護署近年在東壩南北的山頭修建行山徑設施，先興建標尖角觀景台，讓行山人士可以270度觀賞海岸景致。現時漁護署正修築東壩往破邊洲對面山頭的山徑，過去的密林斜坡已成明顯梯級，路線難度大減。這次的路線串遊兩條翻新山徑，路程不算長，但路上美景處處，相信大家都會花不少時間拍照，建議預留3小時。

前往東壩行山，交通不算方便。東壩地點偏遠，又在郊野公園禁區之內，私家車未經准許不得入內，通常行山人士都要從西貢市中心搭的士入去，車資約120元。雖然有小巴公司在3年前開辦專線來往東壩及北潭涌，但服務時間只限星期日及假期的下午，由3時到6時。

東壩、標尖角及破邊洲行山路線資訊：

路線：東壩公廁 > 標尖角觀景台 > 東壩公廁 > 東壩小巴站 > 破邊洲對面山頭 >東壩小巴站 路程：4.5公里 需時：3小時 體力需求：2星（路程不長，最高點也是約100米高；以5星為最高） 技術需求：2星（全程都是明顯路徑，往破邊洲山路經修築後難度下降；以5星為最高） 起點及終點交通：搭的士來往東壩/周日假期下午3時到6時有小巴9A來往北潭涌及東壩

在東壩壩尾下車後，那裏有涼亭及公廁，山友出發前可以整理好裝備。之後在壩尾轉左，沿麥理浩徑的山徑走，緩緩上斜。這段石屎樓級平坦又闊，上得不急，樓級右邊有六角柱石的崖壁，請勿行得太近，小心落石；而樓級左邊則可望到萬宜水庫的遼闊景色。約行10分鐘，上完樓級，行至山坳的路口。

▼東壩落的士！按圖看清往標尖角路線▼

+ 17 + 17 + 17

在這個路口，直去是往浪茄，而轉右則前往今次的目的地標尖角觀景台，路旁有清楚的指示牌，不怕迷路。拾級而上，幾步後至空地，往左邊一望，見到浪茄灣的景色。其實，整條路都與浪茄景色同行，不用在此留戀太耐，繼續跟住上石砌樓級。

不久，行到一個明顯分岔口，跟住指示牌，行左邊的山路；其實前方的路也可通往觀景台，一會兒回程會經過。沿住石砌梯級，左邊的風光目不暇給，浪茄灣的海水一片蔚藍，對岸的是罾棚角咀，轉頭回望，則是西灣山與浪茄的沙灘。漁護署亦在路旁放了一張木凳，讓遊人可以坐下來欣賞風景。

▼按圖看清標尖角觀景台風光▼

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這段路全是由石頭鋪砌，並沒有用到水泥石屎。約行10分鐘，上到山脊，很快就行到標尖角觀景台。首先映入眼簾的是，罾棚角的海角，還有對出的小島飯甑洲，大海一望無際。漁護署在觀景台上加設了木製自拍台，行山人士可以將電話放在台上，與如此美景合照。

標尖角觀景台有270度視野，行到入去，望往左邊，見到罾棚角咀及浪茄，望往右邊，就是東壩、破邊洲及花山，景色壯觀。離開觀景台不用行回頭路，右方有山徑，沿另一邊的橫山路走。沿路走，徐徐落斜，東壩美景伴隨，花山之下，堤壩與防波堤，一彎一直，中間形成一個水池，對面有個被稱為「官門遺洞」的海蝕洞。

▼按圖看清由標尖角觀景台回到東壩路線▼

+ 8 + 8 + 8

這段山路都屬於萬宜地質步道，約行10分鐘，接回分岔口，行多一會，再接麥理浩徑，之後轉左，沿剛才上來的石級，行回去東壩。由東壩來回一次標尖角觀景台方便快捷，包括拍照時間，1小時內行完。

之後，沿東壩的馬路走，開展下半部分的行程。剛才行完東壩的「左臂」標尖角，接下來就去「右臂」近距離欣賞破邊洲。行到水壩另一邊，有座藍色的防波石，並有碑紀錄3位興建萬宜水庫殉職的工人。這裏也是小巴9A的總站。

▼按圖看清由東壩公廁行到東壩小巴站景色▼

+ 5 + 5 + 5

這是今次路線的上半段，由東壩公廁落的士後，上標尖角觀景台，之後回到東壩，行去小巴站。（網上截圖）

在小巴站對面的山坡上，就有條石屎樓級，兩旁有啡色圍欄，這條就是漁護署修建往破邊洲的行山徑。上完一段樓級，轉右走木級，不斷上斜。與標尖角那邊的山路不同，那邊主要用石砌，這邊就較多使用木頭。使用天然物料修建山徑，既符合自然環境，亦受山友歡迎，但易於損耗，就要辛苦漁護署工人勤加維護。

上完一大段木級，行到一處小平地，沿小徑行出去，見到有座三角測量站，那裏景色開揚，俯瞰東壩景色，是個拍照的好位置。影完相後，回到山徑，繼續上斜，翻過小丘，落到另一邊的山坳。山坳是十字路口，前路登花山，右路回到馬路，而左邊則有兩條路，其中一條佈滿碎石，相信是漁護署刻意堆積於此，封閉此路，讓行山人士主要行另一條路。

▼按圖看清由東壩行去看破邊洲的路線▼

+ 7 + 7 + 7

另一條路明顯經過人為修築，在斜度高之處，設有木級及石級。記得以前，此路十分斜，路徑又不明顯，兩邊叢林密，有的地方很滑，但經過修築後，變得好行得多，難度大減，可以讓更多遊人前往破邊洲。大概落了15分鐘便到底，橫過一條水量甚少的溪澗，就開始上斜。途中有路口，右方會有山徑，那是往撿豬灣及花山的方向，我們繼續直行即上斜。

路上，見到有批木材，估計是漁護署用來修路的物料。繼續緩緩上斜，路況為沙石路。間中，會見山路右方有些被人踩出來的小平地，那些是拍照位置，遊人通常會行出去，觀看撿豬灣的景色。要打醒十二分精神，那些位置就在懸崖邊，不可站得太出。

▼按圖看清由東壩行去看破邊洲的路線▼

+ 4 + 4 + 4

沿住明顯的山路上落，不久就行至「十字架」，觀賞270度海景。由東壩計，行了50分鐘來到這個位置。如果想看清楚破邊洲的話，就要行落一點，這段山路頗爛，又多大小不一的石頭，落去的時候要步步為營。行落幾步，已見破邊洲以及如管風琴的六角石柱，但拍照記得小心，留意腳下，不要站得太出，因為附近就是懸崖。

▼按圖看清由東壩行去看破邊洲的路線▼

+ 5 + 5 + 5

破邊洲與陸地之間只有一道狹窄的水道，尤如被天神的劍劈開。破邊洲原本是花山的一部分，但長期受海浪沖擊，最後與陸地分離，形成這個充滿特色的小島。看完風景後，原路折返，沿沙石路落到溪澗，再沿新修建的梯級上行。其實，右方有支路繞到東壩防波堤，但接回馬路位置要攀爬，需要手腳並用，難度較高，所以今次就不介紹，建議大家原路走。

▼按圖看清從破邊洲原路回到東壩路線▼

+ 7 + 7 + 7

由「十字架」位置返回東壩，也是約需50分鐘。如果是周日假期的下午，可以在落山位置等小巴，但其餘時間就需要截的士離開。通常的士都停泊在東壩公廁的那邊，所以要沿馬路行過去。據經驗，通常下午4時前，東壩都是的士等乘客，但下午5時後情況會掉轉，多人落山，的士供不應求，變成乘客等的士。因此，建議大家預算時間，最理想在下午4時前離開。

這條路線以東壩為中心，賞遊東壩兩邊的海角，可以從多角度觀景，盡覽浪茄、罾棚角咀、破邊洲、撿豬灣一帶風光。體能平平的，一家大小的，可以只上標尖角觀景台，有餘力的，時間充裕的，可以再去觀賞破邊洲，令東壩旅程變得更充實。

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