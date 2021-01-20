【英超】李斯特城挫車路士上榜首　 林柏特帥位危危乎

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-20 08:22

車路士近況低迷，作客李斯特城，表現明顯不如對手，以0：2落敗，近8場聯賽輸了5場。車路士領隊林柏特的壓力愈來愈大，他的被炒賠率又再升溫，已經是下位英超被炒領隊的頂頭大熱。同日另一場英超，韋斯咸主場以2：1擊敗西布朗。

車路士上輪作客贏富咸1：0，以為是谷底反彈的開始？怎料今場作客李城，車路士又輸得徹徹底底，各方面表現都在對手之下，令人失望。英國《天空體育》及《BBC》賽後都用上「缺乏生氣（lacklustre）」來形容車路士，而《BBC》的報道更狠批車路士的發揮，沒有火花及緊迫感，欠缺求勝欲望，李城不太緊張之下就贏波了，指藍戰士「中場馬虎，進攻無力，防守軟弱，死球昏昏欲睡」。

《ESPN》對今場車路士球員的評分（以10分為最高）：

+ 7 + 7 + 7

李城半場領先兩球

李城今場6分鐘以角球攻勢開紀錄，伏兵禁區頂的尼迪迪遠射中內柱入網，為主隊領先1：0。16分鐘，占士麥迪臣禁區外推順左腳抽射，中楣而出，差點為李城拉開到兩球優勢。車路士在20分鐘組織到攻勢，先有赫臣奧杜爾的射門被卡斯柏舒米高撲出底線，而在之後的角球，堤亞高施華的頭槌又再被舒米高救出。

37分鐘出現了一個具爭議而且很關鍵的判決，當時李城中堅莊尼伊雲斯在禁區邊緣踢跌基斯甸普列錫，肯定犯規，但球證翻看VAR片段後，認為犯規位置不在禁區內，所以車路士未有獲得12碼。

夏維斯進攻零貢獻

這邊廂車路士沒有12碼，那邊廂李城在4分鐘後擴大比數，馬克艾拜頓長傳，占士麥迪臣第一時間射入，李城半場領先2：0。換邊後，李城差點入多球，卡斯泰尼右路傳中，遠柱入楔的占士祖斯甸無人看管，頭槌僅柱邊出界。李城的攻勢更加入肉，到55分鐘，馬克艾拜頓射入，但旁證指他越位在身，入球無效。兩分鐘後，李城快速反擊，泰利文斯的射門被艾度亞文迪救出。

車路士今場欠創造力，中前場只有美臣蒙特較對辦，至於夏維斯持續低迷，作為正選攻中，今場竟然沒有任何射門，也沒有任何威脅傳球，其傳球成功率更只有正選之中數一數二低的71.4%。林柏特在66分鐘也無法容忍他的表現，將他調離場，由薛耶治入替；之後，林柏特再將迪姆華拿派上陣。

林柏特：有球員踢不出應有水平

完場前，華拿接應罰球，一射入網，以為可為車路士破蛋，但經過VAR後，球證認為華拿越位在先，入球無效，最終李城主場以2：0擊敗車路士。李城聯賽3連勝，19戰得38分，升上榜首，力壓18戰37分的曼聯，至於車路士就只得29分，排在第8位。車路士近況低迷，近8場聯賽只得2勝1和5負。

車路士近況低迷，聯賽排第8位，主帥林柏特備受壓力。（路透社）

車路士領隊林柏特承認優勝劣敗，被一支較好的球隊擊敗了，他賽後說：「簡單一個事實，有些球員踢不出他們應有的水平。對於兩個失球，我都很失望。我們都知道，只要踢得好，就能夠跟李城比拼，但當你落後到0：2的時候，就會處於艱難的局面，很大程度影響了整場比賽。」英國傳媒都認為林柏特的壓力愈來愈大，多個博彩網站都將林柏特的被炒賠率升溫，視之為下位被炒英超領隊的頂頭大熱。

英超第19輪餘下直播賽程（按圖放大）：