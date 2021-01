【英超】曼城贏波存爭議　維拉主帥狂轟　球迷引例指球證誤判

撰文: 李榮康 最後更新日期: 2021-01-21 18:58

曼城英超主場以2:0擊敗阿士東維拉,但貝拿度施華(Bernando Silva)開記錄一球卻引來越位爭議。外界指為曼城奪得控球權的洛迪卡斯簡迪(Rodri Cascante)越位,認為球證誤判。

施華於79分鐘在禁區妙射攻破維拉大門,焦點落在為曼城於維拉重地奪得皮球的洛迪卡斯簡迪身上。當時曼城球員頭槌頂前,維拉守將泰朗明斯心口控球,處於越位位置洛迪卡斯簡迪跑回中場時乘機偷波,然後傳給後上的施華,製造入球機會。

貝拿度施華入球引起球迷爭論。(Getty Images)

維拉主帥甸恩史密夫即時作出抗議,最終被罰紅牌驅逐出場。史密夫賽後繼續炮轟球證:「洛迪卡斯簡迪越位足足有10碼之多,跑回來並從後搶走明斯腳下球,明顯因為越位得利。明斯可以做什麼了?只能就此作罷?還是之後數場比賽都企後10碼?」

史密夫又指VAR未有介入也好,球證亦「應該至少看一看比賽影片」,當VAR及球證都沒有任何反應時,「跟第4球證,他們聖誕都在玩雜耍」,諷刺球證忘記球例,因而被逐離場。

甸恩史密夫失波後抗議入球越位在先,終被罰離場。(Getty Images)

評述員及不少球迷都認同史密夫,質疑判決有問題。現為BT Sport評述的前英超球證Peter Walton認為洛迪卡斯簡迪越位,貝拿度施華方可為「藍月亮」先開紀錄,理應判入球無效。

越位or冇越位?逐格重溫爭議經過:

當曼城球員頂波到維拉後場時,洛迪卡斯簡迪(黃圈)明顯越位。(網上圖片)

球迷則引用球例指球證誤判,越位規條中列明「與對手爭奪控球權」亦應判越位,而且洛迪卡斯簡迪亦中「參與進攻」、「干擾對手」及「因越位得利」3大條件,又說:「這些小丑不懂球例卻自稱球證」。

曼城對阿士東維拉精華(越位爭議於0:43開始):點擊睇片

今次爭議在於規條中「與對手爭奪控球權(Challenging an opponent for the ball)」的定議。如果洛迪卡斯簡迪與明斯爭頂,球證毫無疑問會吹越位。

球證認為明斯心口控球之後,控球權已落在維拉一方,曼城中場的越位已經完結,故才判入球有效,惟洛迪卡斯簡迪是因為越位才可乘明斯不備奪得皮球,因越位得利是不爭的事實。

