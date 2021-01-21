【足球轉會】挪威神童欲離皇家馬德里　阿仙奴與西甲奇兵爭人

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-21 20:03

皇家馬德里2015年羅致挪威「神童」馬田奧迪加特（Martin Ødegaard），多次出借後今季收為己用。不過，這名22歲中場至今僅9場，已經失去耐性，有意離開「銀河艦隊」，阿仙奴聞訊已跟皇馬商討交易機會。 惟「兵工廠」有心，「挪威神童」無夢，西班牙傳媒指奧迪加特首選並非阿仙奴。

奧迪加特去季被外借到皇家蘇斯達表現出色，今季獲皇馬主帥施丹留用，但上陣時間甚少，開季至今於西甲及歐聯僅上陣9次，西班牙傳媒指這名挪威國腳認為自己在施丹麾下，上陣時間不會有顯著改善，向會方要求轉會。

奧迪加特（右）今季於皇馬上陣機會不多。（Getty Images）

明年6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）

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阿仙奴非「挪威神童」首選

英格蘭早前曾傳出，阿仙奴關注奧迪加特的情況，更已跟皇馬接觸，希望可於1月轉會窗關閉前，將他帶到酋長球場。「銀河艦隊」管理層亦正考慮再度借出奧迪加特，如果成事，這將會是奧迪加特4年來第4度被借走。

不過，《馬卡報》指奧迪加特對皇蘇情有獨鍾。皇馬尊重挪威中場意願，已跟皇蘇討論租借細節，但無意賣出。

奧迪加特2015年加盟皇馬至今，於正式比賽僅上陣11次。（Getty Images）

奧迪加特於皇蘇表現出色。（Getty Images）

外國傳媒認為，奧迪加特周中未有隨隊出戰西班牙盃對低兩班的艾高恩奴一仗，已幾可肯定會再度離隊。「挪威神童」2015年加盟皇馬至今只上陣11次，先後被借到海倫芬、維迪斯及皇蘇，去季在皇蘇於各項比賽上陣36場，貢獻7個入球、9次助攻。

皇家蘇斯達今季西甲曾一度位列榜首，成為一路奇兵，現時於西甲排第6，落後「一哥」馬德里體育會11分，並多打3場。

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