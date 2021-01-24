【英足總盃】乙組仔傷心的10分鐘　車頓咸勝利在望末段遭曼城反勝

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-24 12:46

英格蘭足總盃向來是爆冷溫床，英超班霸曼城第四圈賽事到訪乙組仔車頓咸也不例外。上半場藍月亮顆粒無收，到59分鐘更率先失守。 戰至比賽末段，車頓咸滿以為終點在望之際，最後10分鐘只換來失望。

曼城先將史達寧、艾達臣、貝拿度施華等主力列作後備，作客半力出戰車頓咸。中場大將奇雲迪布尼在聯賽擊敗阿士東維拉一戰拉傷後大腿筋，須缺陣6星期；前鋒阿古路因患上新冠肺炎，同樣未能上陣。

即使如此，藍月亮陣中仍有加比爾捷西斯、費倫托利斯、科頓和馬列斯等星將在陣，依然佔有壓倒性優勢。上半場曼城球員連番失機，左閘班捷文文迪（Benjamin MENDY）的射門又被主隊守將陶沙（Ben Tozer）護空門，矛盾大戰中途，卻突然被逼中止。

場外的煙花一度令比賽暫停。（路透社）

場外煙火休戰6分鐘

41分鐘球場一帶突然發出嘭嘭巨響，上空隨即綻放一道道耀眼光芒，原來有人在球場外放煙花。為安全起見，球證立即吹停賽事並報警。

6分鐘後比賽重開，不少網民笑言場外的煙花是今仗上半場的最精彩片段，有人說：「那些煙花是比賽至今最富娛樂性的一件事」，另有人稱：「車頓咸的表演實在出色……他們的煙花真是不俗呢！」不知是否受到燦爛的煙花鼓舞，車頓咸守到59分鐘，更憑一次手榴彈攻勢先開紀錄。

美爾為車頓咸先開紀錄。（路透社）

車頓咸意外領先

主隊在前場左路一次界外球機會，又是陶沙的「表演時間」。這位臂力驚人的車頓咸守將，大力將皮球擲入禁區，成功在門前製造混亂，前鋒美爾（Alfie May）近門抽入，為球隊帶來希望。

曼城落後下傾力反撲，主帥哥迪奧拿68分鐘一次過換入根度簡和魯賓戴亞斯。見勢色不對，77分鐘再換入祖奧簡斯路（Joao CANCELO），成為比賽轉捩點。

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【車頓咸VS曼城圖輯】 （按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

哥帥精明調動致勝

81分鐘，簡斯路放出一記精準長傳，科頓飛身接應凌空窩利抽入，為曼城扳平1：1。3分鐘後，輪到費蘭甸奴一記高波長傳劏穿車頓咸防線，他的巴西同鄉加比爾捷西斯乖巧接應，轉身妙射入網反超前2：1。

戰至補時4分鐘，再次由簡斯路策動攻勢，他在前場右路避過對手後送出直線，根度簡衝前接應後近門橫傳，費倫托利斯輕鬆撞入成3：1奠勝一球。

車頓咸辛辛苦苦捱到下半場先開紀錄，甚至戰至80分鐘仍以一球領先，不料簡斯路入替後鋪橋搭路，尾後連輸3球落敗。未能上演足總盃史上最大冷門新一幕，一眾球員均十分失望。

比賽精華 鍵入連結：車頓咸1：3曼城

【足總盃第4圈主要戰果】（按圖放大）

5億大軍 VS 無名雜牌軍

曼城球員全隊身價超過5.6億英鎊，車頓咸今季由8個免費轉會、兩個外借和一個以1萬英鎊簽入的球員組成，排名較曼城低足足72位。賽後車頓咸領隊米高杜夫稱，「我不認為我們應該失3球，不過我仍然十分自豪。」

哥迪奧拿領軍反勝後笑稱，主隊應該會收起酒吧內的啤酒不讓他們喝，米高杜夫卻說已買入一支價值不菲的紅酒贈對方。哥帥大讚對手表現之餘，指出曼城到車頓咸學習如何面對逆境，「我們完全知道這種比賽如何艱難，每次界外球較角球和罰球更重要，他們表現十分活躍。」他認為，「那正是足總盃美好的地方——每個人也會被懲罰。」，而質素成為今仗勝負分野。

哥迪奧拿賽後輕鬆笑咪咪。（路透社）

英超第20輪直播賽程（按圖放大）：